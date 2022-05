Jesteśmy 25 maja w Zamościu i 28 maja w Lublinie

Caroline i Stéphane, małżeństwo od dwunastu lat, trójka dzieci, wyjeżdżają na Korsykę do swojego wakacyjnego domu … zdeterminowani, by odpocząć i zakochać się w sobie ponownie po urodzeniu najmłodszego dziecka. TO NIE BĘDZIE ŁATWE!!!

CAROLINE jest w środku „poporodowej” depresji, staje się zniesmaczona sobą, odczuwa niechęć do otoczenia i rozwija irracjonalną zazdrość.

ALBAN przyjaciel rodziny, zawzięty biegacz, którego właśnie porzuciła żona, krystalizuje wszystkie obawy Caroline.

STÉPHANE sfrustrowany psycholog, rozumie powagę sytuacji, wyprzedza sprawy i z troski o żonę zatrudnia opiekunkę na czas wakacji.

SAM opiekunka zwerbowana ze względu na swoją motywację i fakt bycia dwujęzyczną przyjeżdża z Londynu do Bastii z całym bagażem… 1,80 m, obwód w pasie 60 cm, miseczka D, włosy spływające na plecy, seksowny akcent… i skrywany sekret.

Atmosfera robi się gorąca, STÉPHANE i ALBAN się gotują, a CAROLINE

się przegrzewa… krótko mówiąc, to „BOMBA” w każdym tego słowa znaczeniu!

Obsada (zamiennie):

Caroline: Anna Czartoryska - Niemczycka/ Katarzyna Glinka/ Sylwia Juszczak-Krawczyk

Sam: Karolina Sawka/ Maria Wieczorek

Stephane: Sambor Czarnota/ Radosław Pazura/ Mikołaj Krawczyk

Alban: Wojciech Błach/ Michał Rolnicki

