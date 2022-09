Kamica żółciowa – co ją powoduje i jak wygląda leczenie? Odpowiadamy

Kamica żółciowa – czym jest i jak powstaje?

Kamica żółciowa to schorzenie spowodowane powstawaniem nierozpuszczalnych złogów (potocznie nazywanych kamieniami) w pęcherzyku żółciowym, które zbudowane są z substancji chemicznych znajdujących się żółci. Co istotne, żółć produkowana jest w wątrobie, lecz magazynowana w pęcherzyku żółciowym do czasu, aż będzie potrzebna do trawienia tłuszczy. Głównym jej składnikiem jest woda, ale obecne są w niej również kwasy żółciowe, barwniki żółciowe (bilirubina), cholesterol, kwasy tłuszczowe, enzymy i jony.

U zdrowej osoby substancje te rozpuszczają się w żółci i są transportowane do przewodu pokarmowego. Kiedy jednak żółć jest nadmiernie zagęszczona i nie rozpuszczają się wszystkie substancje chemiczne – wówczas tworzą się kamienie żółciowe, które zakłócają przepływ żółci, a także podrażniają błonę śluzową pęcherzyka i dróg żółciowych. Obecność złogów wywołuje kamicę żółciową – kamienie mogą doprowadzić do całkowitego zamknięcia przewodu pęcherzykowego. W efekcie może to doprowadzić do niebezpiecznego dla zdrowia zapalenia pęcherzyka żółciowego – więcej o kamicy żółciowej przeczytasz na portalu Mito-Med.pl.

Kamica żółciowa – czynniki ryzyka

Bezpośrednią przyczyną powstawania kamieni w pęcherzyku żółciowym jest zwiększone stężenie cholesterolu i/ lub bilirubiny w żółci, czyli składników, które ją zagęszczają. Wśród czynników predysponujących do pojawienia się kamicy żółciowej wyróżnia się:

wiek i płeć żeńską – częstotliwość zachorowania na kamicę żółciową wzrasta wraz z wiekiem oraz częściej dotyka kobiet. Wynika to z faktu, że żeńskie hormony płciowe wpływają na motorykę pęcherzyka żółciowego. Ponadto ciąże, przyjmowanie doustnej antykoncepcji oraz zaburzenia hormonalne zwiększają ryzyko wystąpienia kamicy żółciowej;

ciążę – z powodu zmian zachodzących w gospodarce hormonalnej kamica żółciowa w ciąży rozwija się częściej niż u pań, które nie spodziewają się dziecka;

otyłość – przede wszystkim typu brzusznego. Ryzyko wzrasta wraz z dietą bogatą w produkty, które podwyższają cholesterol;

cukrzycę;

predyspozycje genetyczne;

gwałtowny spadek masy ciała;

wysokie stężenie trójglicerydów we krwi;

mukowiscydozę;

przewlekłe infekcje dróg moczowych;

niską aktywność fizyczną.

Kamica żółciowa u dzieci jest rzadko diagnozowana, mimo to w przypadku wystąpienia objawów i podejrzenia choroby, należy przeprowadzić kompletną diagnostykę.

Kamica żółciowa – objawy i leczenie

Bezobjawowa kamica żółciowa dotyczy nawet 80% pacjentów, a reszta chorych najczęściej doświadcza ataku kolki żółciowej – jest to nagły i ostry ból zlokalizowany w środkowym lub prawym podbrzuszu. Często jest wynikiem spożycia tłustego posiłku i ma tendencję do nawracania. Mogą również towarzyszyć jej takie objawy jak: nudności, wymioty, gorączka, dreszcze, wzdęcia i zgaga.

Terapia kamicy żółciowej występuje w dwóch postaciach: leczeniu objawowym oraz operacji. Pierwsze rozwiązanie dotyczy osób, które nie skarżą się na nasilone objawy, a ryzyko powikłań jest znikome – wówczas przepisywane są leki przeciwbólowe i przeciwkurczowe, które łagodzą ból podczas napadu kolki żółciowej. W przypadku jednak kamicy zagrożonej powikłaniami lub dającej ciągłe objawy bólowe stosuje się leczenie operacyjne. Zabieg może być wykonany metodą cholecystektomii laparoskopowej lub klasycznej (otwartej).