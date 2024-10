Magazyny typu Small Business Unit – idealne rozwiązanie dla wielu firm

. Jej istotną cechą jest wysoki standard wykończenia, szczególnie w porównaniu do klasycznych magazynów wielkopowierzchniowych. Wszystko to sprawia, że mały magazyn SBU jest świetnym rozwiązaniem dla wielu firm.

Small Business Unit – magazyny uniwersalne

Modułowy charakter magazynów typu Small Business Unit sprawia, że są niezwykle wszechstronne w użytkowaniu. Poza pełnieniem swojej „funkcji tytułowej”, a więc służeniu jako przestrzeń magazynowa, magazyny SBU mogą być równocześnie z powodzeniem wykorzystywane jako reprezentacyjne biuro czy miejsce prowadzenia działalności usługowo-handlowej. Dodatkowy wyodrębniony moduł (lub moduły) to także przestrzeń mogąca działać jako centrum szkoleniowe.

Dla kogo magazyn SBU może być odpowiedni?

Takie magazyny są odpowiedzią szczególnie na potrzeby przedsiębiorców działających na mniejszą skalę, dla których w tradycyjnych, dużych magazynach nie można wydzielić mniejszych powierzchni. Niekiedy takie magazyny są potrzebne również dla dużych przedsiębiorstw, które wymagają doskonałej lokalizacji i maksymalnego skrócenia czasu realizacji dostawy.

Magazyny Small Business Unit, których powierzchnia rozpoczyna się już od 500 mkw., cieszą się szczególną popularnością wśród firm, które dostarczają towary do klientów detalicznych, start-upów, a także wśród przedsiębiorstw handlowo-usługowych. Także firmy kurierskie i logistycy korzystają z magazynów SBU, żeby móc szybciej dostarczać przesyłki.

A ponieważ coraz większe grono klientów jest nastawione na korzystanie z produktów i usług firm lokalnych (w tym ze względu na rosnącą świadomość ekologiczną i etyczną), zainteresowanie magazynami SBU rośnie. W odpowiedzi na potrzeby zmieniającego się rynku, w miastach dostępnych jest coraz więcej małych magazynów do wynajęcia w Warszawie – ich prostą wyszukiwarkę oferuje np. Newmark Polska.

Dlaczego warto wybrać mały magazyn SBU?

Poza stosunkowo niedużą powierzchnią i uniwersalnością magazynów SBU ich ogromną zaletą jest dogodna lokalizacja. Mieszczą się w obrębie miast, zazwyczaj w dzielnicach biznesowo-przemysłowych, do których łatwo dojechać z centrum. A to wiąże się z szeregiem korzyści, takich jak sprawna dostawa towarów do klientów końcowych czy swoboda korzystania przez pracowników z komunikacji miejskiej.

W małych magazynach do wynajęcia istotny jest również wysoki standard wykończenia – zarówno samego budynku, jak i wnętrza, szczególnie modułu biurowego, szkoleniowego czy ekspozycyjnego. Estetyczny design oraz wysoki standard nieruchomości umożliwiają zaoferowanie pracownikom komfortowej przestrzeni do wykonywania swoich obowiązków. Co więcej, zachęcają do firmy klientów, kontrahentów oraz kandydatów do pracy, świadcząc o jej profesjonalizmie. Warto przy tym wspomnieć, że wiele spośród magazynów typu Small Business Unit jest certyfikowanych pod kątem zrównoważonego budownictwa metodą BREEAM lub LEED.

Czy zdecydowanie się na miejski magazyn SBU ma jakieś wady? Minusem może być cena. Małe magazyny do wynajęcia wiążą się z wyższymi kosztami. Miesięczna stawka czynszu za mkw. jest wyższa niż w przypadku obiektów typu big-box. W stolicy może osiągnąć nawet 8,00 EUR/mkw./miesiąc. Wynika to przede wszystkim z podniesionego standardu obiektów Small Business Unit, a także atrakcyjnej, miejskiej lokalizacji – czy samej wielkości danego miasta. Warto mieć też na uwadze, że ze względu na duże zainteresowanie małymi magazynami do wynajęcia, ich dostępność jest ograniczona.