Jak nastroje po pierwszej turze? O komentarze zapytaliśmy działaczy z regionu

Paweł Nakonieczny, przewodniczący PO w powiecie puławskim, szef rady powiatu puławskiego

"Żółta kartka od wyborców"

- W Puławach wynik Rafała Trzaskowskiego na pewno nie jest rozczarowujący, to przyzwoity wynik. Jeśli chodzi natomiast o cały kraj to moim zdaniem w porównaniu do sondaży jest to żółta kartka od wyborców dla rządzącej koalicji. Trzeba teraz zastanowić się co poprawić. Osobiście uważam, że nie zawiodła komunikacja, ale niewystarczające działanie. Wyborcy mogą być rozczarowani brakiem sprawczości np. w rozliczaniu różnych afer związanych z poprzednią władzą. Przecież wiemy, jaka była skala tego bezczelnego złodziejstwa. Nie wszystko możemy zrzucić na weto prezydenta. Wynik wyborczy to reakcja na ten brak skuteczności, a także oferty dla młodych, którzy mogą być rozczarowani ilością niedotrzymanych obietnic, jak np. kwoty wolnej od podatku. Mówiąc wprost wielu rzeczy nie dowożono. Mimo to mam nadzieję, że mamy szanse na zwycięstwo w drugiej turze. Upatruję je w tym, że Polacy zwykle nie akceptują wszelkich skrajności, a retoryka Karola Nawrockiego zmierzała w taką stronę. To może wywołać mobilizację obywateli, by odrzucić tego kandydata. Pamiętajmy, że Polska musi być albo z Zachodem albo ze Wschodem, innej drogi dla nas nie ma.