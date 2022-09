Męczy cię alergia? Zadbaj o higienę snu z materacami Hilding Anders

Materace Hilding Anders wyróżniają się wysoką jakością wykonania oraz licznymi, pozytywnymi opiniami, które świadczą o ich pozytywnym wpływie na jakość oraz efektywność snu użytkowników. Materac jest najistotniejszym elementem wyposażenia sypialni alergika, a dobrze dobrany powinien posiadać wypełnienie o właściwościach przeciwalergicznych.

W ofercie marki Hilding Anders szczególnie polecanym modelem dla osób zmagających się z uczuleniem jest materac Melody. To podłoże, którego konstrukcja wykonana jest w najwyższej jakości blatu z pianki lateksowej, która wyróżnia się własciwościami zapobiegającymi rozwijaniem się oraz gromadzeniem alergenów, do których należą cząsteczki kurzu, czy roztocza. Podłoże posiada otwartokomorową budowę, co umożliwia nieustanny przepływ powietrza we wnętrzu materaca, dzięki czemu sen alergika jest spokojny i niezakłócony zaostrzaniem się objawów alergii w nocy. Poza działaniem przeciwalergicznym, materac Hilding Melody zapewnia właściwe podparcie kręgosłupa w całkowicie naturalnym, swobodnym ułożeniu, dzięki czemu użytkownik o poranku czuje się wyspany i gotowy do działania.

Higiena snu, a także efektywność odpoczynku bez wątpienia wpływa na jakość życia i codzienne funkcjonowanie. Alergicy są szczególną grupą społeczną, która narażona jest na obniżenie efektywności nocnej regeneracji organizmu. Zmiana materaca na podłoże o działaniu przeciwalergicznym z pewnością doprowadzi do zmniejszenia odczuwania objawów alergii, co przełoży się na poprawę higieny snu.