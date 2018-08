Na co zwrócić uwagę, wybierając stół do jadalni?

Jaki stół do salonu?

Jadalnia zaaranżowana w salonie, wymaga eleganckiego stołu, pasującego stylem do reszty wyposażenia. Musi być reprezentatywny i dekoracyjny. Nie wolno jednak zapominać o jego funkcji użytkowej. Zbyt duży stół przytłoczy wnętrza, natomiast zbyt mały, nie będzie prezentował się korzystnie.



Wielkość i kształt stołu.

Wielkość stołu zależy od liczby domowników oraz dostępnej przestrzeni. Aby wygodnie siedzieć, potrzebna jest długość 120 cm dla dwóch osób. Wymiar ten powiększamy w zależności od ilości członków rodziny. Konieczne jest odstawienie stołu od ściany o 80 cm, by można swobodnie ustawić krzesło. Chcąc zachować ciągi komunikacyjne, odległość tą zwiększamy do około 120 cm. Ekspert sklepu Meblujesz.pl radzi, by wybierać stoły rozkładane. Na co dzień nie zajmują dużo miejsca, a w przypadku wizyty gości, można dostosować ich wielkość do liczby osób. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie. Jaki stół rozkładany wybrać? W salonie pięknie będzie prezentował się stół okrągły. Optycznie zajmuje mniej miejsca od stołu prostokątnego. Jego zaletą jest równoważność miejsc. Wymaga jednak ekspozycji na środku pomieszczenia. Stół prostokątny lub owalny można ustawić w dowolnym miejscu. Należy jednak pamiętać, że stół dla ośmiu osób, po rozłożeniu wymaga aż 12 m kwadratowych przestrzeni. Stół kwadratowy będzie odpowiedni do małych jadalni.

Materiał.

Najpopularniejsze są stoły z drewna, lakierowane. Są eleganckie i pasują do każdego wnętrza. Należy zwrócić uwagę na rodzaj drewna, z jakiego są wykonane. Drewno miękkie, np. sosna, jest mało odporne i łatwo je zarysować. Lakier łatwo może się odparzać od gorących nakryć stołowych. Blaty laminowane są odporne na wysokie temperatury i wilgoć, jednak nie są najefektowniejszym wyborem do klasycznego salonu. Podobnie jak stoły z tworzyw sztucznych. W salonie sprawdzi się najlepiej stół z twardym i gładkim blatem. W sklepach znajdziemy modele z blatem kamiennym lub z płytek ceramicznych. Są one trwałe i mocne, jednak stosunkowo drogie i ciężkie. Stół metalowy z blatem z hartowanego szkła, wpasuje się w nowoczesną stylistykę wnętrza. Łatwo się go czyści i jest trwały.



Stylistyka stołu do jadalni.

W salonie klasycznym idealnie sprawdzi się stół drewniany, lakierowany. Może mieć ozdobne toczone nogi. Taki sam stół, lecz w białym kolorze, wpasuje się do stylu skandynawskiego. Szklany stół, na chromowanych nogach, to wnętrza nowoczesne, loftowe. Zabytkowy stół, to zarówno wnętrza klasyczne jak nowoczesne. Warunkiem jest odpowiednie dobranie pozostałych mebli. Może on być głównym elementem wystroju.



Na co jeszcze zwrócić uwagę, wybierając stół do jadalni?

Bardzo ważna jest stabilność stołu. Należy też sprawdzić, czy po rozłożeniu, umiejscowienie nóg stołu, nie będzie utrudniało wygodnego zasiadania. Na uwagę zasługują stoły z szufladami. Pełnią one rolę schowków na nakrycia stołowe, ale mogą też stanowić ozdobę mebla. Stół wykonany z drewna jest ponadczasowy i łatwo go odnowić. Nawet, gdy zmienimy aranżację, wystarczy go przemalować, by dopasować do nowego wystroju.



Krzesła do jadalni.

Wybierając stół, koniecznie trzeba dopasować do niego krzesła. Mają razem z nim stanowić całość. Jeżeli decydujemy się na stół rozkładany, musimy pamiętać o zakupie odpowiednio większej liczbie krzeseł. Sadzanie gości na przypadkowych krzesłach jest w złym guście. Krzesła powinny być wygodne i odpowiednio wyprofilowane. Optymalna wysokość, to siedzisko w odległości 45 do 49 cm nad podłogą. Dzięki temu, będzie ono wygodne dla osoby o przeciętnym wzroście. Ważna jest stabilność i lekkość. Najwygodniejsze są krzesła tapicerowane. Najważniejsze jest, by krzesła były wykonane z wysokiej jakości materiałów. Bez względu na to, czy zdecydujemy się na krzesła drewniane, tapicerowane, nowoczesne z metalu, czy tworzywa PCV, powinny one pasować stylem i kolorystyką do stołu i reszty aranżacji jadalni.