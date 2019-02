Najlepsze narzędzia dla elektryka

Narzędzia ręczne i nie tylko dla elektryka

Bardzo ważne jest, żeby elektryk posiadał odpowiedni zestaw akcesoriów, które będzie mógł bezpiecznie i wygodnie wykorzystywać podczas swojej pracy. Najbardziej oczywiste ręczne narzędzia dla elektryka to między innymi zestaw wkrętaków o różnych rozmiarach, próbnik elektryczny (kontroluje obecność napięcia w obwodzie elektrycznym), taśma izolacyjna, ściągacz izolacji, obcinaki do przewodów, szczypce boczne izolowane, praski do kabli czy zestaw noży. Często w terenie (na przykład podczas montażu instalacji elektrycznej) doskonale sprawdzą się takie elektronarzędzia dla elektryka jak wkrętarka akumulatorowa, wiertarka, czy młotowiertarka akumulatorowa. Są one praktycznie niezbędne - na przykład przy pełnej obsłudze instalacji elektrycznej w mieszkaniach.

Narzędzia izolacyjne - na co zwrócić uwagę przy ich zakupie?

Wybór narzędzi, za pomocą których będziesz w stanie poddawać obróbce różne elementy, montować je i przerabiać, jest niezwykle istotny. Ważne, aby były to narzędzia izolacyjne, jeżeli będziesz miał bezpośredni kontakt z napięciem elektrycznym. Kupując którekolwiek z wymienionych wcześniej narzędzi, należy zwrócić uwagę, czy jest ono odpowiednio przystosowane do tego celu. Biorąc za przykład płaski wkrętak ręczny, warto zwrócić uwagę, czy na rękojeści znajduje się oznaczenie VDE. Są to pierwsze 3 litery nazwy Niemieckiego Instytutu Kontroli (Verband der Elektrotechnik), który ma za zadanie kontrolować i wydawać certyfikaty do urządzeń, komponentów i systemów elektrotechnicznych. Obecność takiego znaku na danym narzędziu oznacza, że zostało ono szczegółowo sprawdzone pod kątem elektrycznym, toksycznym, mechanicznym, radiologicznym oraz termicznym. Można na podstawie tego wywnioskować, że urządzenie jest w pełni przystosowane do tego typu prac, ponieważ wszystkie zależne od narzędzia czynniki, które mogłyby zagrozić życiu lub zdrowiu pracownika zostały wykluczone. Koniecznie sprawdź również na etykietach danych narzędzi dopuszczalne napięcie prądu, przed jakim użytkownik jest chroniony. Dobrze jest, aby był zachowany odpowiedni margines, aby mieć pewność, że narzędzia rzeczywiście będą w pełni bezpieczne podczas wykonywania twojej pracy.

Wkrętaki dla elektryka - co musisz sprawdzić?

Decydując się na zakup tego typu specjalistycznego sprzętu, najlepiej jest wybrać sprawdzony wcześniej sklep. Nie powinno być to losowe miejsce, ponieważ nigdy nie będziesz miał wtedy pewności co do rzeczywistego pochodzenia produktu. Dobrze jest korzystać tylko z ofert firm znanych i cenionych od lat na rynku. Nigdy nie wolno kierować się zbytnio ceną - przecież na szali znajduje się twoje zdrowie i życie. Wybierając zestaw śrubokrętów, koniecznie skontroluj dokładnie rękojeść wkrętaka. Ważne jest nie tylko, aby była odpowiednio izolowana (o czym świadczą certyfikaty). Powinna prezentować wysoką jakość zastosowanych materiałów oraz solidną i przemyślaną konstrukcję, aby nie było możliwości uszkodzenia w trakcie pracy. Odpowiedni kształt rękojeści odpowiada także za wygodę pracy. Najczęściej stosowane są dwa rodzaje materiałów na raz - twardy i solidny bazowy, w którym jest zatopiony grot, oraz często bardziej elastyczny, zapewniający pewny i przyjemny chwyt elastomer. Odpowiedni profil pozwoli wygodnie dopasować się do kształtu dłoni. Nie mniej ważny jest oczywiście grot wkrętaka. W zależności od tego, jak głęboko został zatopiony w swojej rękojeści, różna będzie wytrzymałość połączenia tych dwóch elementów. Sposób montażu stanowi o rodzaju wiązania. Podczas korzystania z takiego narzędzia, ten parametr odznacza się wyjątkowo ważną rolą - jeżeli grot zostanie umieszczony dostatecznie głęboko we wnętrzu rękojeści, będzie niemożliwy do wyłamania. Oczywiście nie mniej ważny jest surowiec, którego użyto do produkcji. Bardzo często jest to wysokiej jakości stal chromowo-wanadowa o oznaczeniu (CrV) lub chromowo-molibdenowa (CrMo). Jeden i drugi stop sprawdzi się w praktyce, a także będzie bezpieczny dla użytkownika, jednak stal chromowo-molibdenowa oferuje znacznie lepsze parametry użytkowe, a co za tym idzie - groty z niej wykonane są dużo trwalsze. Sama końcówka grota to element, który narażony jest na najwięcej uszkodzeń i zużywanie się. Lepszej jakości wkrętak będzie charakteryzował się tym, że został poddany hartowaniu. W znaczący sposób zwiększa to jego twardość oraz odporność na wszelkie uszkodzenia mechaniczne, stępienie czy wykrzywienie. Bardzo przydatnym udogodnieniem jest namagnesowana końcówka, dzięki której odkręcone śróbki będą się jej trzymały.



undefined

