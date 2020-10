Najnowsze foteliki Recaro - bezpieczeństwo w samochodzie

Obowiązujące przepisy ruchu drogowego nakazują przewożenie dzieci w fotelikach samochodowych od pierwszych dni życia do ukończenia 12 roku życia lub osiągnięcia 150 cm wzrostu. Samo posiadanie fotelika chroni jedynie przed uniknięciem mandatu, jednak niekoniecznie zapewnia odpowiednią ochronę. Musi być on idealnie dopasowany zarówno do samochodu, w którym będzie zamocowany, ale i do dziecka, które będzie go użytkować. Chcąc mieć pewność, że wybrany model jest bezpieczny warto sprawdzić, czy brał udział w testach zderzeniowych i jaką uzyskał ocenę. Na foteliku nie warto oszczędzać, dlatego zakup używanego modelu jest skrajnie nieodpowiedzialny.

Bezpieczeństwo Recaro

Niemiecka marka Recaro jest jednym z wiodących producentów akcesoriów dla dzieci. W swoim asortymencie posiada wózki oraz foteliki samochodowe najwyższej jakości. Nieustannie poszukują nowych rozwiązań, które pomogą ulepszyć standardy bezpieczeństwa w fotelikach dla dzieci.

Do najnowszych, wyróżniających się wysokim bezpieczeństwem produktów marki należą:

Recaro Salia Elite

Salia Elite to fotelik obrotowy w zakresie pełnych 360 stopni oraz z wyjmowanym nosidłem dla niemowląt. Przeznaczony jest dla dzieci od pierwszych dni życia aż do około 4 roku życia - do 105 cm wzrostu lub 18 kg. Spełnia przy tym wymogi normy i-Size. Wyjmowane nosidełko waży jedynie 2,9 kg i dedykowane jest dla dzieci, których waga nie przekracza 9 kg. Wyposażone zostało w regulowany wewnętrzny zagłówek, który chroni głowę dziecka na każdym etapie jego rozwoju oraz wkładkę dla niemowląt, która odpowiada za poprawne ułożenie ciała malucha. Zmiana położenia zagłówka wpływa na poziom ustawienia 3-punktowych szelek nosidełka.

W momencie, gdy dziecko przekroczy wagę 9 kg należy rozpocząć korzystanie z siedziska fotelika, bez nosidełka. Można je zamocować zarówno tyłem, jak i przodem do kierunku jazdy. Zagłówek fotelika jest głęboki i w pełni regulowany, co nie tylko pozwala dostosować go do rosnącego dziecka, ale też zredukować zjawisko opadającej głowy podczas snu w pozycji RWF. Jak większość produktów tej marki, również model Salia został wyposażony w system Hero+ - połączenie piersiowych osłonek szelek z zagłówkiem pełni rolę amortyzatora klatki piersiowej podczas zderzenia czołowego. Montaż fotelika odbywa się przy pomocy mocowania Isofix, co wyklucza popełnienie błędów montażowych. Nad nogą stabilizującą znajdują się wskaźniki, które informują o poprawności dokonanego montażu. Za bezpieczeństwo podróży odpowiada system ochrony ASP, a więc otwierane panele, które mają za zadanie przejęcie siły uderzenia bocznego.

Recaro Avan

Avan jest nosidełkiem, które zapewnia dziecku wyjątkowy komfort połączony z maksymalnym bezpieczeństwem. Posiada homologację i-Size, dzięki czemu przeznaczony jest dla dzieci o wzroście od 45 do 76 cm. Montuje się go za pomocą trzypunktowego pasa bezpieczeństwa w samochodzie, bądź opcjonalnie można dokupić bazę modułową Isofix, którą można wykorzystać również przy montażu kolejnego fotelika – modelu Kio. Avan został wyposażony w regulowany w kilku pozycjach zagłówek zintegrowany z naramiennymi osłonami na szelki. Nosidełko można zamocować za pomocą odpowiednich adapterów na większości stelaży wózków.

Recaro Kio R

Kio jest najnowszym siedziskiem wchodzącym w skład modułowej linii produktów marki Recaro. W pełni pasuje do bazy Recaro i-Size, na której można zamocować nosidełko dla niemowląt Recaro Avan. Kio jest produktem odpowiednim dla dzieci od urodzenia do około 4 roku życia. Można go zamocować zarówno tyłem, jak i przodem do kierunku jazdy. Dziecko zapinane jest w wewnętrzne, pięciopunktowe szelki bezpieczeństwa. Regulowany zagłówek pozwala dopasować fotelik do rosnącego dziecka, tak aby jego głowa była w pełni chroniona podczas każdej podróży. Głęboki zagłówek i siedzisko z możliwością przechylenia do pozycji spoczynkowej zapewniają odpowiedni komfort. W celu zmaksymalizowania bezpieczeństwa niemiecki producent postanowił zastosować dodatkowe osłony systemy ASP – otwierane od strony drzwi panele, których zadaniem jest pochłonięcie i rozprowadzenie sił wypadkowych na całą skorupę fotela, redukując tym samym przeciążenia działające na dziecko.

Recaro Mako Elite

Mako Elite jest pierwszym fotelikiem marki Recaro, który spełnia założenia normy i-Size dla grupy wzrostowej 100-150 cm. Dziecko zapinane jest w nim przy pomocy 3-punktowego samochodowego pasa bezpieczeństwa. Mako Elite dopasowuje się do wzrostu przewożonego w nim pasażera. Zastosowanie prowadnic uniemożliwia przesunięcie się pasów. Długie i szerokie siedzisko zapewnia odpowiednią ilość miejsca na każdym etapie użytkowania fotela. Regulowany na wysokość zagłówek jest połączony z elementami osłony ramion, dzięki czemu dziecko jest w pełni chronione podczas zderzenia bocznego. Dodatkowe osłony boczne pochłaniają siłę powstałą podczas takiego wypadku. Głowa dziecka znajduje się zawsze w bezpiecznej strefie, dzięki głębokiemu zagłówkowi, który został dodatkowo wyposażony w wbudowane głośniki.

Recaro specjalizuje się w tworzeniu bezpiecznych i funkcjonalnych produktów o niebanalnym designie. Jej twórcy wciąż poszukują nowych rozwiązań, które mogą wpłynąć na podniesienie poziomu bezpieczeństwa w przewożeniu dzieci. Najnowsze foteliki są tego dowodem i doskonale wpisują się w potrzeby nowoczesnych rodziców.