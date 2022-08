Naklejki z własnym nadrukiem - wyjątkowy sposób na promocję marki

Dlaczego warto inwestować w gadżety reklamowe?

Czy jest ktoś, kto nie lubi dostawać prezentów? Praktycznie każdemu otrzymanie nawet drobnego upominku sprawia przyjemność. Osoba, która postanowiła nas obdarować, automatycznie zaczyna wzbudzać pozytywne skojarzenia. Podobnie działa to w przypadku firm - gdy rozdają swoim klientom różnego rodzaju gadżety, tak naprawdę intensywnie pracują nad budowaniem korzystnego wizerunku.

Po drugie - umieszczanie na upominkach dla klientów swojego logo jest świetnym sposobem na zwiększenie rozpoznawalności marki. To, co widzimy wielokrotnie, zapisuje się trwale w naszej pamięci, a to, co znane, zawsze wydaje nam się bardziej godne zaufania. Klienci, którzy często widzą nasze logo lub nazwę marki, będą bardziej skłonni do wybrania podczas zakupów właśnie naszych produktów. Na gadżetach możemy też umieścić swoje dane kontaktowe, takie jak telefon, adres e-mail, strona internetowa. Dzięki temu klienci będą mieć je zawsze pod ręką, a nie oszukujmy się - wszyscy najchętniej sięgamy po proste i wygodne rozwiązania.

Magnesy z własnym nadrukiem - rodzaje

Kolorowe magnesy z własnym nadrukiem to nieco niepozorny gadżet, który daje jednak ogromne możliwości personalizacji! Dzięki nowoczesnym technologiom wysokiej jakości druku możemy zrealizować właściwie każdy pomysł. Magnesy są lubiane przez wielu - zarówno młodzi, jak i starsi ludzie chętnie umieszczają je na swoich lodówkach. Jakie rodzaje magnesów dostępne są na rynku?

Magnesy z zadrukowaną folią z podkładem magnetycznym - to najbardziej ekonomiczne rozwiązanie, które wciąż prezentuje się bardzo estetycznie. Dostępne są we wszystkich kształtach i kolorach.

Magnesy pokryte poliuretanem - trwałe i przyciągające uwagę ciekawym, wypukłym kształtem. Dla tych, którzy cenią sobie najwyższą jakość.