Naturalne olejki eteryczne i ich korzyści

Olejek eteryczny – co to jest?

Olejki eteryczne to związki płynne, pozyskane w wyniku tłoczenia lub destylacji z roślin. Występują w sposób naturalny w różnych ich częściach – w liściach, nasionach, kwiatach czy łodygach. Olejki eteryczne cechuje silny aromat, przeważnie bardzo piękny, co czyni je pożądanym składnikiem branży kosmetycznej i perfumiarskiej. Oprócz zapachu posiadają liczne korzyści terapeutyczne, które, jeśli zostaną odpowiednio wykorzystane, mogą przynieść pożądane rezultaty zdrowotne.

Jak stosuje się olejki eteryczne?

Istnieją trzy główne sposoby korzystania z olejków eterycznych – sposób aromatyczny, miejscowy oraz (w przypadku niektórych olejków) doustny, czyli wewnętrzny. Jeśli stosujemy olejki eteryczne w domu, musimy pamiętać o zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa. Nie powinno się aplikować olejków eterycznych bezpośrednio na skórę oraz doustnie w formie nierozcieńczonej. Dobrze jest używać olejków w połączeniu z wodą (np. w dyfuzorze do olejków) lub z olejami bazowymi (roślinnymi). Niektóre olejki eteryczne, na przykład olejek z oregano, oprócz płynących z nich korzyści terapeutycznych, mają silne właściwości drażniące. Trzeba zachować szczególne środki ostrożności.



Używanie aromatyczne olejku to nic innego jak jego wdychanie lub inhalacja. Poprzez drogi oddechowego, nanocząsteczki olejku dostają się do krwiobiegu i tam rozpoczynają swoje korzystne działanie.

Korzystanie z olejków eterycznych w sposób wewnętrzny to po prostu ich spożywanie. Istnieje pewna grupa olejków które można z powodzeniem dodawać do żywności, w celi ich aromatyzacji. Można też dodawać je do napojów lub spożywać w formie kapsułek dojelitowych. Tu należy podkreślić, aby przed zastosowaniem doustnym, zasięgnąć porady doświadczonego specjalisty czy aromaterapeuty.

Jednym ze sposobów zastosowania olejków jest również aplikacja miejscowa na ciało i skórę. W tym przypadku pamiętajmy o rozcieńczeniu olejku przed jego nałożeniem, gdyż niektóre z nich mogą powodować podrażnienia. Na ciało można stosować większość olejków, na przykład olejek z drzewa herbacianego czy olejek z kadzidłowca, które wykazują korzystne działanie w kontekście poprawy urody czy jakości paznokci lub włosów.



Jakie olejki eteryczne są najlepsze?

Odpowiedź na to pytanie jest stosunkowo prosta. Najlepsze olejki to takie, które nie posiadają w swoim składzie sztucznych domieszek i dodatków syntetycznych. Nie powinniśmy inhalować olejków zapachowych, które tylko imitują olejki eteryczne, gdyż w efekcie możemy tylko zaszkodzić naszemu zdrowiu. Olejki eteryczne powinny być w pełni naturalne i czyste. Dobrze jest kupować olejki eteryczne od najbardziej znanych i sprawdzonych producentów, np. doTERRA, dzięki czemu ich działanie terapeutyczne i zdrowotne będzie najmocniejsze i nie zaszkodzą naszemu zdrowiu.

Podsumowanie

Olejki eteryczne to od niedawna bardzo popularny temat. Oprócz pięknych zapachów roślinnych niosą ze sobą również szereg właściwości zdrowotnych. Olejki eteryczne, odpowiednio zastosowane, mogą przynieść ogrom korzyści. Warto pamiętać o zasadach bezpieczeństwa przy okazji używania olejków. Należy unikać kontaktu z błonami śluzowymi, przy zastosowaniu miejscowym rozcieńczać w oleju roślinnym i przechowywać je z dala od zasięgu dzieci. Tak aby efekt końcowy nie okazał się przeciwny od zamierzonego.

