Nauka rysunku – co należy wziąć pod uwagę?

Osoby, które czasem rysują dla przyjemności albo tworzą jakieś inne prace związane z rysunkiem lub malarstwem, na pewno zastanawiają się czy własna praca wystarczy, czy może powinny one rozpocząć naukę w profesjonalnej szkole rysunku. Takie przeświadczenie często może wynikać z tego, że osoby te czują wewnętrznie, że przestały się rozwijać. W niniejszym tekście spróbujemy przybliżyć wady i zalety samodzielnej nauki oraz zapisania się na kurs lub prywatne lekcje rysunku oraz jak połączyć samodzielną pracę z nauką rysunku w profesjonalnej szkole.

Kluczowe pytanie: „Dlaczego?”

Punktem wyjścia jest pytanie: „Dlaczego chcę rysować?”. Na to pytanie należy sobie odpowiedzieć w sposób szczery. Być może marzysz o rozpoczęciu nauki rysunku, ale nie masz w sobie na tyle odwagi, aby spróbować. Przekonanie, że do uprawiania zawodu artystycznego niezbędny jest jakiś wybitny talent jest błędne. Przede wszystkim talent nie determinuje skali rozwoju. Czynniki, które w największy sposób wpływają na rozwój przyszłego artysty, to między innymi potrzeba samorealizacji, chęć i determinacja. Jeśli czujesz wewnętrzną potrzebę realizacji artystycznej to znaczy, że masz w sobie to coś, co jest najważniejsze. Ci, którzy biorą udział w kursach rysunku w profesjonalnych szkołach, robią to z różnych powodów. Zdarza się, że ludzie zdecydowali się na udział w zajęciach w szkole rysunku, ponieważ potrzebują uporządkować zdobytą do tej pory wiedzę i zdobyć nowe umiejętności przed przystąpieniem do egzaminów wstępnych do szkoły plastycznej. Część osób uczestniczy w lekcjach wyłącznie dla własnej rozrywki. Jednak początek pracy artystycznej wymaga sprecyzowania celu, jaki przyszły adept sztuki stawia przed sobą. Taki cel w miarę upływu czasu będzie ewoluował, ale zawsze będzie Twoim drogowskazem.

Pozytywne aspekty samodzielnej nauki rysunku

Samodzielna nauka to nierozerwalna część rozwoju każdego artysty. Największe szanse na zawodową karierę mają ci młodzi adepci sztuki, którzy nie boją się ciężkiej, wytężonej pracy. Ucząc się rysunku samodzielnie, pobudzasz i testujesz swoją kreatywność. Ta kreatywność pomaga przyszłemu rysownikowi w poszukiwaniu nowych wyzwań artystycznych oraz próbowania coraz to nowszych technik. Takie podejście pozwala na zdobycie cennych doświadczeń i rozwój swoich umiejętności. Pomocne w nauce rysunku mogą być kursy online. Ich atutem jest to, że przeważnie są dostępne za darmo, a zawierają dużą ilość przydatnych informacji i wskazówek.

Jak wygląda nauka w szkole rysunku?

Naukę w szkole rysunku można porównać do kogoś, kto ćwiczy na siłowni, aby poprawić swoją sylwetkę i korzysta z instrukcji trenera oraz dietetyka. Samodzielna nauka rysunku ogranicza się często tworzenia rzeczy, które są łatwe i przyjemne. W efekcie istnieje duża grupa rysowników, którzy rysują na przykład tylko samochody albo konie. Ograniczenie się do wykonywania tylko takich rzeczy to krok w kierunku artystycznego regresu. To pójście na łatwiznę, które kończy się brakiem rozwoju i ulepszania własnego warsztatu. Skłonienie się ku takiej formie realizacji sztuki jest wyłącznie realizacją własnego celu twórcy, nie zaś tym, co wymaga kompleksowe podejście do sztuki malarstwa czy rysunku. Idąc na łatwiznę osiągasz tylko swój własny cel, który jest tylko małym wycinkiem danej sztuki. Być może osiągniesz perfekcję w tym swoim wycinku, jednak wewnętrznie wciąż będziesz czuł potrzebę dalszego rozwoju.

Kiedy uczysz się w szkole rysunku za rozwój artystyczny odpowiedzialny jest doświadczony nauczyciel. Taki nauczyciel ma możliwość spojrzenia na rozwój ucznia z boku i oceny, czego potrzeba mu na drodze do stania się artystą. To, czego potrzeba do rozwoju artystycznego, przeważnie nie idzie w parze z tym, co uczeń chciałby tworzyć.

Podsumowanie

Każdy na początku swojej artystycznej drogi, jest skazany na popełnianie błędów. Jednakże nie wolno się zrażać i rezygnować. Z błędów powinno wyciągać się wnioski i lekcje na przyszłość. Popełnianie błędów jest wpisane w artystyczny życiorys. Pomaga w ulepszanie umiejętności i swoich prac w przyszłości. Pomoc wykwalifikowanego nauczyciela ze szkoły rysunku, będzie w tym przypadku nieoceniona, dlatego jeśli zastanawiasz się nad nauką rysunku, weź pod uwagę kursy w prywatnych szkołach pod okiem nauczyciela. Jeśli zapiszesz się na kurs rysunku w Warszawie czy innym dużym mieście, możesz być pewien regularnych postępów a sam kurs będzie jedną z przyjemniejszych form spędzania wolnego czasu oraz ciekawym sposobem wyrażania siebie i własnej kreatywności.

