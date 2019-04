Nie lubisz sam kupować ubrań? Jest na to rozwiązanie!

Nabycie nowych ubrań to często udręka dla wielu z nas. Zmiana sezonu, zmiana kolekcji, wyprzedaże, promocje – w ciągu roku znajdzie się wiele okazji, za sprawą których ludzie udają się do sklepu. Nie wszystkich ten pomysł urządza, gdyż nie każdy jest miłośnikiem spędzania czasu w galerii i tracenia go na przymierzanie co to nowych sukienek, spodni czy bielizny. Nie tylko samo chodzenie po sklepach dołuje, ale także fakt, że nic nie można dla siebie znaleźć pasującego pod względem fasonu, koloru czy do okazji albo po prostu do gustu oraz stylu kupującego. Na szczęście dla tych, którzy nie lubią tego robić samemu, powstały usługi osobistego stylisty, który zwięźle doradzi i podpowie, jak możesz się ubierać, by dopasować się pod Twój ulubiony styl. Liczne zgrane kompozycje uzyskane za sprawą wspólnych zakupów ze stylistą, są podobno idealnym zwieńczeniem zakupowego szaleństwa. Nie wiele tracisz, a za cenne rady na każdym kroku możesz zyskać wartość i wiedzę, która pozostanie z Tobą do końca życia.

Osobisty stylista. W jaki sposób możemy liczyć na jego wsparcie?

Korzystając z pomocy stylisty, już na wstępie otrzymasz od niego cenne rady. Wszystko zależy od tego, jak będziesz otwarty na to, aby się zwierzyć ze swoich upodobań, a także pokazać jakie zestawy ubrań lubisz nosić na co dzień. Stylistka osobista Julia Nikitina jest przykładem osoby, która wie jak podchodzić do tego fachu. Jej indywidualne podejście oraz dystans do siebie, pozwala w łatwy i przyjemny sposób skompletować szafę klienta. Jest to zresztą bardzo ważny element przy kreowaniu własnego stylu i wizerunku.





Szczególnie istotne jest wsparcie takiego doradcy w momencie doboru ubrań i shoppingu. Zakupy ze stylistką czy inaczej personal shopperem dostarczą Ci cennych wskazówek, na co zwracać uwagę przy zakupie ciuchów, a czego najlepiej się wystrzegać. Nie każdy wie, jakie zbudować bowiem kompozycje, które nie tylko będą wizualnie się podobać, ale także podkreślą właściwie nasze linie talii oraz inne atuty naszego ciała – i to na co dzień.

W przypływie tak wielu elementów ubioru, zróżnicowanych stylów oraz fasonów, pomoc profesjonalisty w dzisiejszych czasach jest nieoceniona. Cennik stylistki jest wyważony i odpowiednio zbalansowany. Ceny są adekwatne do specjalistycznego podejścia, czasu, jaki osobisty stylista Ci poświęca, dostarczając Tobie uniwersalnych rad i wskazówek, które przydadzą się w dalszym toku codziennego życia.

Zastanów się nad swoim stylem i wizerunkiem. Jeśli nie masz pomysłu, w jakim kierunku podążać, to profesjonalne wsparcie osobistego stylisty będzie doskonałym rozwiązaniem.