Nowy Ford Focus – klasa za rozsądne pieniądze

W dobie crossoverów i SUVów, które lawinowo kupowane są przez kierowców, na drugi plan odeszły samochody przestronne, z dużym bagażnikiem, ale jednak niskie, na mniejszych felgach. Kompaktowe auta nie są już tak popularne, ale ich ponadczasowość wytrzyma wszelkie mody i pomysły projektantów i producentów motoryzacyjnych.

Focus od lat jest jednym z symboli Forda. Jego pierwsza wersja wyszła w 1998 roku, będąc zastępcą odchodzącego Escorta. Już MK1 robił wrażenie – jego linia, projekt deski rozdzielczej i ergonomia sprawiały, że dzisiejsi posiadacze najstarszej wersji Foki (tak Focusa pieszczotliwie nazywają posiadacze) nie mają się, czego wstydzić.

Dwie dekady później na rynek wchodzi już czwarta generacja popularnego samochodu. Ma za rywali nie byle jakie auta, a cel jest jeden – zdetronizować królestwo pojazdów ze sporym prześwitem.

Jak Focus rynek zdobywał

Od MK1 do MK4 Ford bardzo się zmienił. Jego linia nabierała stopniowo bardziej agresywnego i sportowego charakteru. Niektórzy porównują MK3 do Tesli.Coś w tym jest, bo przody tych samochodów wyglądają podobnie.

W kolejnych wersjach samochodu zakochiwały się kolejne pokolenia kierowców. W Polsce sukcesem okazała się np. wersja kombi MK1. Ta do dziś jest popularna na naszych drogach. Nie tylko nasi kierowcy uznali Focusa za auto wyjątkowo udane – przez lata otrzymał on tyle nagród i wyróżnień, że półki w siedzibie Ford Motor Company w Dearborn w USA uginają się od ich ciężaru.

To tyle w kwestii żartu. Samochód wygrał swoją ergonomią i tym, że za każdym razem wyprzedzał konkurentów designem. Wiele robiły też silniki, których przebiegi są dowodem na dużą bezawaryjność. Ogromny nakład produkcyjny, tanie części zamienne i stosunkowo niewielka cena były kolejnymi „kluczami” do sukcesu.

Remake, który jest lepszy

Wbrew zasadzie rodem z kinematografii, mówiącej, że kontynuacja jest gorsza od poprzednika, Ford aktywnie rozwija jeden ze swoich flagowych modeli. Amerykański koncern postawił na ewolucję, a nie rewolucję. Dzięki temu zostawia zalety poprzednika, eliminując jego dotychczasowe wady.

I tak po drodze, przez MK1, MK2, MK2 powstała tegoroczna wersja Forda Focusa MK4. Samochód został zaprezentowany w kwietniu 2018 roku. Co ciekawe – Ford zrezygnował z nadwozia typu sedan. W Europie będziemy mogli go dostać w wersji hatchback, lub w kombi. To bardzo dobry ruch, bo na te samochody jest na Starym Kontynencie największy popyt.

Najnowsza wersja – jak pozostałe – to bardzo wysublimowane zmiany. Wygląd został zmodyfikowany, ale zachowano charakterystyczną dla Focusa bryłę. Postawiono też na poziome lampy z tyłu, delikatne rysy, oraz – to, co tygrysy lubią najbardziej – bardzo szeroki i wąski grill, tak ważny dla marki i jej istoty.

Ford MK4 zyskał nowe proporcje, a ekran dotykowy na szczycie konsoli centralnej dodaje uroku, a jednocześnie dynamiki – tak ważnej dla modelu. Multimedia to w ogóle konik auta, które jest bardzo dobrze wyposażone i na pewno spodoba się wszystkim fanom nowoczesnych technologii.

Focus idzie z duchem czasu

Ford zaoferował klientom wiele wersji wyposażenia. Vignale, bardzo luksusowa, ST-Line ze sportowym charakterem i twardszym zawieszeniem, oraz całkowita nowinka - Focus Focus Active. Ten typ Focusa jest podniesiony o 3 centymetry. Samochód będzie ciekawą alternatywą dla crossoverów zalewających Europę. Duża paleta barw też jest ogromną zaletą samochodu. Ford wie, że auta pożąda się wzrokiem, dlatego umożliwił dostosowanie jego koloru do każdego gustu – nawet najbardziej wybrednego.

Cała deska rozdzielcza to połączenie stylu, designu, nowoczesności i ergonomii. Choć Ford Focus z 2018 roku udostępnia naprawdę wiele funkcji, to są one rozmieszczone z głową i każdy kierowca się w nich połapie. Całość jest wykończona naprawdę ładnie i stylowo. Wsiadanie do nowego Focusa będzie czystą przyjemnością. Ogromną zaletą auta jest też duży i czytelny ekran dotykowy. Ford stawia na współpracę z użytkownikami, by ci byli zadowoleni z obsługi swojego nowego nabytku.

Systemy bezpieczeństwa i multimedia

Focus 2018 został zaprojektowany tak, żeby użytkownik cieszył się z jazdy w każdej chwili. Zaawansowane technologie mają ułatwić prowadzenie pojazdu, radość z ruchu, a przy okazji najważniejsze – kwestie bezpieczeństwa. Live Traffic czytelnie prezentuje aktualną sytuację na drogach, FordPass Connect zawiadomi służby w razie wypadku, oraz na bieżąco skontroluje stan samochodu. Auto ma dwie kamery, kilkanaście czujników ultradźwiękowych i radary, które pomogą kierowcy zachować bezpieczną jazdę.

Nie da się omówić wszystkich nowinek, które Ford wprowadził do nowego Focusa. Warto się nimi delektować, bo są świetnym dopełnieniem odpowiedniej jazdy

Prowadzenie na poziomie

Wszystkie dodatki, oraz pewne zawieszenie i opływowy kształt sprawia, że auto wręcz płynie po drodze i nie chce się z niego wysiadać. Komfort jazdy i miejsce dla kierowcy w środku to prawdziwa i ogromna zaleta samochodu.

Kolejną jest przestrzeń i bagażnik. Ten ma od 375 do 1354 litrów! Oczywiście, wersja kombi jest jeszcze bardziej pojemna. Funkcjonalność bagażnika sprawia też, że rozłożone siedzenia powiększą go na płasko, co ułatwi przewóz i umieszczenie w nim transportowanych rzeczy.

Bogata gama jednostek napędowych

Oczywiście, bogate wyposażenie to nie wszystko. Ford dostępny jest też w wielu wersjach silnikowych, odpowiednio przetestowanych i uznanych przez kierowców na całym świecie. Najmniejsza to trzycylindrowy 1.0 EcoBoost. Jednostka wyciąga od 100 do 125 koni mechanicznych. Najmocniejsza wersja 1.5 ma aż 182 konie i zapewnia naprawdę ogromne wrażenia z jazdy. Te jednostki również mają trzy cylindry.

W ofercie znajdziemy też silniki wysokoprężne EcoBlue w wersjach o pojemności 1.5 i 2.0 litra. Te mają od 95 do 150 koni mechanicznych. Najmocniejsza wersja silnikowa przyspiesza do 100 kilometrów na godzinę w lekko ponad 8 sekund. To naprawdę dobry wynik.

Jednostki różnią się też dostępną gamą przełożeń. Mamy do wyboru automatyczne i manualne skrzynie biegów, które pozwalają na różne osiągi.

Focus 2018 i jego spalanie

Mówiąc o jednostkach napędowych nie można wspomnieć o spalaniu. Z danych producenta wynika, że możemy nastawiać się na naprawdę świetny wynik. 1.5 EcoBlue osiąga wynik 3.4 litra w ruchu pozamiejskim! Wynik ten konkuruje z samochodami hybrydowymi.

Inne silniki również prezentują się okazale – żaden nie przekracza 6,5 litra na 100 kilometrów w cyklu miejskim. Ciężko pokazać dziś auto o takich rozmiarach, które może pochwalić się takimi wynikami. Zapowiada się prawdziwa rewolucja i skok na salony.

Ford stawia na Klientów

Producent nie odstrasza też Klientów cenami auta. Podstawowa wersja kosztuje 63 900 złotych. Mimo, że jest to najsłabiej wyposażony Focus, to na jego budowę składa się klimatyzacja, rozbudowane radio, oraz bogate systemy zabezpieczenia i komfortu poruszania się. Najbardziej rozbudowana wersja auta, która ma chyba wszystko, o czym może śnić kierowca kosztuje 118 500 złotych. Ceny wypadają świetnie na tle konkurencyjnych samochodów, a porównując wyposażenie – Ford 2018 odjeżdża od rywali już na starcie! Bogate wyposażenie, moc jednostki napędowej, niskie spalanie, oraz design zadowolą nawet najbardziej wymagającego i wybrednego kierowcę, który szuka auta ponadczasowego i prezentującego się z dumą i uznaniem.

Wygląda na to, że nowy Focus podbije drogi w Europie. Samochód jest zaprojektowany z głową i wyczuciem. Ma klasę, a przy okazji nie odstrasza ceną. Jego eksploatacja i koszt trasy prezentuje się znakomicie. Jeżeli szukasz samochodu, który spełnia te wszystkie warunki, udaj się do najbliższego salonu Forda. Kto wie – może okazać się, ze ustawiła się w nim już cała kolejka chętnych!