O czym warto pamiętać przy zakupie grzejnika?

Wybór odpowiednich rozwiązań

Zanim przystąpi się do zakupów, dobrze jest sprawdzić najważniejsze informacje, aby kupić odpowiedni sprzęt i później wykorzystywać go w prawidłowy sposób. Podstawą jest wiedza na temat tego jak działa termostat grzejnikowy, bo chociaż wydaje się to oczywiste, to wiele osób zapomina o jego ustawieniu i naraża się przez to na nieodpowiednio ustawioną temperaturę lub wysokie koszty ogrzewania. Zasada działania głowicy termostatowej jest bardzo prosta, a zarazem skuteczna. Regulując pokrętłem stopień otwarcia zaworu wpływa się na ilość wody, która dociera do kaloryfera. Tym samym cały grzejnik może osiągnąć wyższą lub niższą temperaturę, w zależności od potrzeb i preferencji domowników. O ile standardowe termostaty umożliwiają jedynie ręczną zmianę temperatury, to bez problemu można znaleźć również nowsze modele, które nie tylko wyświetlą aktualną temperaturę (zarówno na czujniku przy termostacie jak i smartfonach domowników) ale też będą mogły same regulować ją z uwzględnieniem tego czy ktoś w danym momencie przebywa w mieszkaniu.

Rodzaje zaworów

Kupując zawory grzewcze do posiadanych grzejników można przebierać w rozwiązaniach wielu producentów. Niektóre z nich dedykowane są grzejnikom łazienkowym, a inne są na tyle uniwersalne, że można je zastosować praktycznie wszędzie. W przypadku wątpliwości związanych z wyborem odpowiedniego zaworu najlepiej jest poradzić się doświadczonego fachowca, aby uniknąć niepotrzebnych zakupów. Na szczęście można to zrobić bez potrzeby wychodzenia z domu, o ile tylko wybierze się zakupy w sklepie internetowym, który zatrudnia doświadczonych doradców. Sprawdź katalog akcesoriów do grzejnika https://www.castorama.pl/produkty/instalacja/technika-grzewcza-i-ogrzewanie/grzejniki-i-akcesoria.html, aby zapoznać się z aktualnymi promocjami oraz akcesoriami dostępnymi w ofercie wspomnianego sklepu.

Jak wybrać głowicę termostatyczną?

W przypadku głowicy termostatycznej najważniejszymi parametrami, na które trzeba zwrócić szczególną uwagę przy zakupie jest długość trzpienia, bo przy źle dobranej głowicy jej funkcjonalność zostanie mocno ograniczona, a to przełoży się na dyskomfort wynikający z problemów z ustawieniem oczekiwanej temperatury. Lepiej więc nie oszczędzać na takich rozwiązaniach, szczególnie że porządne głowice potrafią działać całymi latami bez jakichkolwiek problemów, natomiast najtańsze modele od niesprawdzonych producentów często ulegają awariom i trzeba je wymieniać na nowe. Oprócz tradycyjnych głowic (idealnych dla osób chcących połączyć wysoką jakość z przystępną ceną) w sprzedaży dostępne są także głowice wzmocnione (najlepsze do grzejników, które znajdują się w miejscach publicznych) oraz takie, które mają wbudowany czujnik. To ostatnie rozwiązanie docenią osoby, które chcą idealnie dopasować temperaturę i zarazem móc kontrolować czy zainstalowana głowica termostatyczna działa prawidłowo. Zanim jednak wybierze się tańszą głowicę warto zastanowić się nad możliwościami jakie wiążą się z elektrycznymi typami. Według niektórych analiz zapewniają kilkudziesięcioprocentowe oszczędności wynikające z automatycznego ustawiania temperatury, co przekłada się na obniżenie rachunków za ogrzewanie.

