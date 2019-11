Obudź się, roboty przybyły do Lublina!

Nie tylko dzieci lubią zanurzać się w wirtualnej rzeczywistości, rozmawiać z robotami, czy oglądać prace legendarnego fizyka Nikoli Tesli. Z naszego doświadczenia wynika, że również dorosłym bliskie są technologiczne nowości. Na naszych wystawach, razem ze swoimi dziećmi, spędzają kilka godzin. Podczas wydarzenia można odwiedzić osiem stref wirtualnej rzeczywistości, gdzie każdy może przejechać się na karuzeli, zbadać dno oceanu, a nawet podnieść helikopter za pomocą siły umysłu. Ponadto, zapraszamy do oglądania teatru robotów, spróbowania kawy od robota-barista, obserwacji tańca błyskawic w niepowtarzalnym Tesla-show, a także uczestnictwa w wyjątkowej zabawie - Hologram show. Pojedynek na miecze świetlne rycerzy Jedi oraz możliwość zostania przyjacielem całej armii humanoidalnych robotów najnowszej generacji, to gratka nie tylko dla fanów sagi Gwiezdnych wojen.

To nadal nie wszystko.. Zwiedzający mogą zarządzać bezzałogowymi samolotami, sterować robotami ruchem ręki, głowy, nawet uśmiechem. Co godzinę można wziąć udział w bezpłatnej wycieczce, podczas której przewodnik opowie o każdym robocie, jego unikalnych możliwościach i zastosowaniach w codziennym życiu. Ponadto, podczas trzech warsztatów dzieci mogą rysować w 3D, stworzyć własnego slima lub piękny, duży i świecący balon. Najważniejsze, wszystko, co zrobisz możesz zabrać ze sobą do domu. Zapraszamy. Jedynym warunkiem aby stać się częścią niezwykłego świata, jest zabranie ze sobą dobrego humoru. Nie ma ograniczeń wiekowych ani czasowych.

Bilety można nabyć na miejscu w Robopark. Ich liczba jest ograniczona!