Odzyskiwanie Danych z uszkodzonego nośnika – współczesne realia

W obecnych czasach najpopularniejszymi nośnikami do przetrzymywania Danych są Dyski HDD, Dyski SSD, Karty Pamięci czy Pendrive. Niestety żadne nośniki Danych nie są niezawodne, a każda taka awaria nośnika powoduje utratę dostępu do Danych. Co wtedy robić radzi nasz ekspert z CentrumOdzyskiwaniaDanych.pl.

Najważniejszą czynnością, jeżeli chodzi o krytyczne dane, jest systematyczne robienie kopii zapasowych. Tylko to może nas uchronić przed ich utratą, bądź sporymi kosztami, które będziemy musieli przeznaczyć na ich ewentualne odzyskiwanie. Żeby zrozumieć na czym polega odzyskiwanie Danych pokrótce powiem o zasadzie działania poszczególnych nośników i możliwościach ich awarii.

Odzyskiwanie Danych z dysków HDD

Dyski HDD (Hard Disk Drive) to nadal najpopularniejsze nośniki używane do przetrzymywania Danych. Mimo coraz większej ekspansji dysków elektronicznych SSD, poczciwy talerzowiec nadal trzyma się nieźle, przede wszystkim ze względu na cenę i pojemność. Solidne HDD wykorzystywane są przeważnie do przechowywania dużej ilości informacji wszędzie tam , gdzie nie zależy nam na prędkości zapisu czy odczytu.

Dane na tych nośnikach przechowywane są na wirujących talerzach, a zapisywane i odczytywane przez zespół głowic. Głowice te unoszą się nad talerzami na poduszce powietrznej w odległości kilku mikrometrów, co jest znaczącą wadą tych dysków. Wraz ze zwiększającymi się pojemnościami, a co za tym idzie większym „upakowaniem” Danych na platerach, stają się coraz bardziej wrażliwe na czynniki zewnętrzne. Mechanizm zapisująco-odczytujący musi być precyzyjny, co stanowi o wrażliwości na uderzenia czy upadki.

Pocieszającym jest to, że 96% pierwotnych uszkodzeń dysku HDD, umożliwia odzyskanie z nich danych. Niestety smutne, z drugiej strony jest to, że użytkownicy zaskoczeni awarią dysku próbują go odzyskiwać na własną rękę, co powoduje zmniejszenie możliwości odzyskiwania z takich nośników. Trzeba tu wyraźnie zaznaczyć wpływ porad internetowych i pseudofachowców z różnych for internetowych na niezorientowanego w temacie użytkownika. Warto też podkreślić, że nawet pozornie podobne zachowanie uszkodzonych nośników, nie oznacza tej samej usterki. Dysk poddany nieodpowiednim i nieadekwatnym do usterki zabiegom, zwykle szybko niweluje możliwość odzyskania z niego Danych. Takie działanie po omacku trochę mnie to dziwi, biorąc pod uwagę fakt, że w profesjonalnych laboratoriach sprawdzenie i wycena Odzyskiwania Danych jest raczej bezpłatne.

Odzyskiwanie Danych z dysków SSD

Dyski SSD coraz dynamiczniej rozpychają się na rynku konsumenckim ze względu na nowe technologie wykonywania pamięci flash oraz kontrolerów, co powoduje znaczący spadek ich cen. Ze względu na swoja konstrukcję dyski SSD są bardziej odporne na czynniki zewnętrzne. W szczególności na upadki czy uderzenia podczas pracy. Jednak należy mocno podkreślić, że dyski te też nie są bezawaryjne i mają swoje ograniczenia (ograniczona ilość zapisów na komórkę pamięci).

Dysk SSD składa się z płyty głównej, na której umieszczone są kości pamięci oraz kontroler, który zarządza rozkładem zapisywanych informacji na poszczególnych komórkach pamięci. Solid State Drive to dość złożony i skomplikowany system, który nie ułatwia odzysku zeń Danych. Kontroler decyduje o rozkładzie informacji na poszczególnych kościach flash, a dodatkowo (szczególnie w nowszych rozwiązaniach) szyfruje zawartość kości. Odzysk Danych z takich zaszyfrowanych kości metodą wylutowywania pamięci jest, w takim przypadku, niemożliwy. Jedyną metodą na odzyskanie jest odtworzenie i zasymulowanie firmware kontrolera i odczyt pamięci. Tu powstaje inny problem. Ze względu na dużą ilość producentów dysków i nowych technologii mnogość rozwiązań znacznie się zwiększyła, a zatem ilość kontrolerów, skomplikowanych rozwiązań i ich wariantów znacznie wzrasta. Mnożąc godziny pracy i koszty Odzyskiwania. więcej na stronie https://www.alldatarecovery.pl/odzyskiwanie-danych-z-dysku-ssd/

Odzyskiwanie Danych z Pendrive i Kart Pamięci.

Karty pamięci i Pendrive stały się bardzo popularne ze względu na swoją przenośność, dostępność i uniwersalność. Ciężko sobie wyobrazić jakikolwiek sprzęt elektroniczny, który nie korzystałby z Kart Pamięci - czy to aparat fotograficzny, kamera, telefon komórkowy albo laptop.

Niestety karty pamięci ze względu na coraz większe pojemności i miniaturyzację wykonuje się w postaci monolitu (zalane w jednej kości kontroler i pamięć). W takim przypadku nie ma możliwości dostępu do kości pamięci ani kontrolera. Wtedy wchodzi w grę tylko metoda szlifowania. Metoda ta polega na tym, że szlifuje się obudowę do momentu dotarcia do wyprowadzeń elektrycznych pamięci flash. Dopiero w tym momencie można się podłączyć i spróbować odczytać informacje z kości pamięci. Jest to precyzyjna i bardzo mozolna operacja wykonywana pod specjalnym mikroskopem. Jak już uda się wkopiować dane trzeba zasymulować operacje kontrolera, żeby móc odwrócić proces zapisu komórek. Odzysk informacji z karty pamięci czy Pendrive to bardzo czasochłonny i kosztowny proces. Warto zatem robić kopie zapasową najważniejszych Danych. Więcej informacji na temat budowy kart pamięci można znaleźć na naszej stronie http://wolainfo.com.pl/odzyskiwanie-danych-z-karty-pamieci/

Odzyskiwanie skasowanych Danych.

Możliwości odzyskania skasowanych Danych jest wiele. Wiele jest też na rynku różnego rodzaju oprogramowania, które służy do analizy i przywrócenia skasowanych informacji. Specjalnie użyłem tu słowa „przywracanie”. Należy zaznaczyć, że w przypadku usunięcia Danych z nośnika nie są one faktycznie kasowane i istnieją możliwości ich przywrócenia, chyba, że zostaną nadpisane.

Warto jednak przestrzegać kilku Ważnych zasad:

- Przed rozpoczęciem jakichkolwiek operacji na nośniku warto zrobić kopię posektorową dysku

- Jeżeli nie jesteśmy pewni swoich sił i umiejętności lepiej powierzyć przywracanie Danych profesjonalnej firmie.

- Nie instalujmy oprogramowania do przywracania Danych na nośniku, z którego chcemy te dane przywracać

- Programy do przywracania Danych przeznaczone są do nośników sprawnych. Użycie ich do dysku, który jest uszkodzony może pogłębić w znacznym stopniu usterkę.

- Nie wskazujemy miejsca do wykopiowania odzyskanych danych na nośnik, z którego są one odzyskiwane. Często może to spowodować nadpisanie odzyskiwanych Danych. Czyli obcięcie gałęzi na której siedzimy.

W przypadku kiedy mieliby Państwo jakiekolwiek problemy z dostępem do danych na jakimkolwiek nośniku, to w naszym Centrum Odzyskiwania Danych w Warszawie uzyskają Państwo bezpłatnie informacje na temat możliwości odzyskania danych. Warto jednak zawsze robić backup, bo to pozostaje najlepsze rozwiązanie w przypadku ich utraty. Więcej informacji na temat nośników i Odzyskiwania z nich Danych znajdziesz na naszej stronie centrumodzyskiwaniadanych.pl , gdzie zamieściliśmy wiele artykułów dotyczących budowy i zasady działania poszczególnych rodzajów nośników i wile ciekawych porad.



