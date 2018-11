Perfumy na prezent - jakie zapachy warto podarować pod choinkę?

Jak znaleźć idealne perfumy pod choinkę?

Zakup idealnych perfum dla nas samych jest bardzo często nie lada wyzwaniem, a co dopiero w przypadku bliskiej osoby. Na szczęście przygotowaliśmy dla Ciebie kilka wskazówek, dzięki którym z łatwością znajdziesz odpowiednie zapachy na święta dla niej i dla niego. Swoje poszukiwania rozpocznij od poznania ulubionych nut obdarowywanego. Możesz to zrobić, sprawdzając zawartość jego kosmetyczki. Jeśli nie masz możliwości zerknięcia do domowej kolekcji mieszanek, nic straconego! Wystarczy, że przy najbliższym spotkaniu zwrócisz uwagę na przyjemny aromat i zapytasz, jakiej kompozycji używa bliska Ci osoba. Gdy dowiesz się już, w jakich aromatach gustuje, pora znaleźć albo te same perfumy, albo zapach o podobnej kompozycji. W przypadku wyboru identycznego produktu Twój prezent jest niemalże gotowy. Jeżeli jednak lubisz wyzwania i chcesz podarować coś oryginalnego oraz wybranego przez siebie, to następnym krokiem jest udanie się do drogerii.

Nie martw się o wysokie ceny w stacjonarnych punktach - wizyta w nich ma służyć wyłącznie przetestowaniu interesujących Cię zapachów. Gdy już wybierzesz te idealne, zamów perfumy w sklepie online - szybko, wygodnie i oszczędnie. Znalezienie podobnej kompozycji do tej, którą używa bliska osoba, nie powinno być trudne. Na rynku są dostępne cztery główne rodzaje mieszanek - kwiatowe, orientalne, cytrusowe i szyprowe. Wiedząc, na bazie jakiego składnika powstał jej ulubiony zapach, możesz zawęzić poszukiwania właśnie do takich produktów. Podczas wizyty w pobliskiej drogerii korzystaj z testerów, upewniając się, że przed powąchaniem każdych perfum dasz im chwilę na wyschnięcie na bloterze. Dzięki temu spirytus się ulotni, a na papierowym pasku zostanie tylko aromat danej kompozycji. Jeśli w trakcie poszukiwań stwierdzisz, że Twój węch nie jest już w stanie wyłapać poszczególnych nut zapachowych w mieszankach, powąchaj ziarnistą kawę! Neutralizuje ona nadmierny aromat wszystkich testerów.

Świąteczne zapachy dla niej

Kobiety uwielbiają luksus i ponadczasową klasykę. Możesz im ją podarować, wybierając perfumy inspirowane zapachami Chanel, dostępne np. na https://neness.pl/perfumy/chanel. Legendarne No 5 czy subtelne Mademoiselle bez wątpienia będą trafionym prezentem - w końcu to ich aromat roztaczała wokół siebie sama Coco Chanel. Równie znakomitym pomysłem na świąteczny upominek są kompozycje marki Moschino. Kultowe I Love Love, oryginalne Fresh Couture czy energetyzujące So Real to mieszanki, które urzekają nie tylko niebanalnymi połączeniami nut zapachowych, ale także intrygującymi flakonami. Z kolei wielbicielkom zachwycających delikatnością i subtelnością kwiatowo-owocowych bukietów wręcz pod choinkę perfumy Dior, np. unowocześnioną odsłonę Miss Dior czy cieszące się od wielu lat niezmienną popularnością J'adore. Całość zapakuj w papier z motywem świątecznym lub ozdobną torebkę.

Zapachowy prezent dla niego

Szukając idealnego prezentu świątecznego dla mężczyzn, możesz wybrać zarówno tradycyjne perfumy, jak i wodę toaletową czy perfumowaną. Rewelacyjnym pomysłem na podarunek są perfumy Hugo Boss, np. Boss The Scent Private Accord lub klasyczny Boss The Scent. Panowie, którzy są fanami odrobinę lżejszych zapachów, z pewnością ucieszą się z kompozycji inspirowanych zapachami Calvin Klein, które zamówisz na https://neness.pl/perfumy/calvin-klein w atrakcyjnej cenie. Kultowe mieszanki, takie jak Eternity, Obsessed czy Aqua for Men, od lat goszczą na łazienkowych półkach mężczyzn na całym świecie. Natomiast fanom sportowej elegancji podaruj energetyzujące i pełne świeżości perfumy Lacoste. Idealnym wyborem będzie Pour Homme, Red lub Live. Ozdób wybrany zapach czerwoną, świąteczną kokardą i postaw pod choinką, gdzie będzie czekać na rozpakowanie w wigilijny wieczór.