Pożyczka bez zaświadczeń czy bez zdolności - poznaj różnice

Pożyczka bez zaświadczeń o dochodach – gotówka na dowód przez internet

Podstawowym błędem, jaki popełniają konsumenci poszukując produktów pozabankowych jest stawianie znaku równości między pożyczką bez zaświadczeń i pożyczką bez zdolności. Są to zupełnie odmienne zobowiązania finansowe. Te pierwsze to domena instytucji pożyczkowych. Te drugie zaś to niezmiernie rzadkie artykuły, dostępne jedynie w niektórych przedsiębiorstwach prywatnych lub w instytucjach świadczących kredyty pod zastaw.

Pożyczki bez zaświadczeń o dochodach to tak naprawdę chwilówki na dowód osobisty, o które można ubiegać się przez internet. Skraca to formalności do minimum, bowiem głównym założeniem usług parabanków jest realizacja szybkich pożyczek z wypłatą pieniędzy bezpośrednio na konto klienta. Kluczem do pozytywnego rozpatrzenia decyzji kredytowej jest prawidłowe wypełnienie wniosku na stronie internetowej danej firmy. Pomimo braku konieczności przedkładania zaświadczeń o wysokości i źródle zarobków pożyczkobiorcy, niezbędnym elementem jest umieszczenie tychże informacji właśnie we wniosku o pożyczkę. Służą do tego odpowiednie rubryki formularza. Brak pożądanych przez pożyczkodawcę danych skutkuje najczęściej odmową udzielenia zobowiązania finansowego. Nawet jeśli potencjalny klient jest osobą bezrobotną, utrzymującą się ze świadczeń emerytalnych lub dodatków państwowych, taka informacja winna zostać podana.

Wniosek posłuży do zbadania zdolności kredytowej i jest swego rodzaju oświadczeniem o dochodach, o czym mowa a artykule http://finansowaparabola.pl/pozyczka-na-oswiadczenie-bez-badania-zdolnosci-kredytowej.html. Zgodnie z warunkami i regulaminem udzielania pożyczek, zawarte w nim informacje muszą być prawdziwe, gdyż jakiekolwiek odstępstwo od normy może zostać zweryfikowane przez daną instytucję pozabankową (np. telefonem do pracodawcy).

Zdolność kredytowa – nie wymaga zaświadczeń o dochodach

Kontynuując poprzedni wątek, wniosek o pożyczkę stanowi podstawę do oszacowania zdolności kredytowej klienta czyli jego możliwości na uregulowanie długu zgodnie z wcześniej przyjętym harmonogramem. Podobnie jak każdy bank, tak i firma pożyczkowa prognozuje przyszłość finansową korzystających z jej usług konsumentów. Jeśli przychody wnioskodawcy okażą się zbyt niskie by pokryć zarówno pożyczkę, jak i koszty jej obsługi, decyzja o przyznaniu zobowiązania finansowego jest negatywna. Nie jest to jednoznaczne z całkowitym odrzuceniem wniosku, bowiem instytucja ma prawo zaproponować nieco niższą kwotę kredytu, dostosowaną to sytuacji materialnej pożyczkobiorcy. Tak właśnie działa strefa shadow banking, której usługi adresowane są przede do tej części społeczeństwa, która poniekąd zostaje wykluczona z rynku pożyczek bankowych. Dzięki sprawnie działającemu systemowi pozabankowemu konsumenci o nieco niżej zdolności kredytowej mogą pozwolić sobie na realizację bieżących wydatków. To pożądane rozwiązanie, o ile świadomi naszej sytuacji finansowej, będziemy pożyczać racjonalnie i nie poddawać się fali szaleństwa zakupowego.