Rozliczenie PIT przez Urząd Skarbowy w PIT 2018/2019 - sprawdź, na co musisz uważać

Rozliczenie PIT przez US – na co zwrócić uwagę w PIT 2019?

Deklaracje podatkowe uzupełniane są na bazie dokumentów i danych zaczerpniętych z KAS (Krajowa Administracja Skarbowa) oraz PIT-ów 11, które miały trafić do odpowiednich urzędów do końca stycznia. Mimo ogromu pracy, jaką Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe włożyły w przygotowanie i wdrożenie programu Twój e-PIT, jest w nim sporo niedociągnięć m.in.:

Usługa rozliczenia PIT przez Urząd Skarbowy nie uwzględnia wszystkich ulg i odliczeń – trzeba dokładnie sprawdzić i uzupełnić deklarację, zanim zaakceptujemy ją w Portalu Podatkowym.

nie uwzględnia wszystkich ulg i odliczeń – trzeba dokładnie sprawdzić i uzupełnić deklarację, zanim zaakceptujemy ją w Portalu Podatkowym. W ciągu kilku pierwszych godzin okazało się, że wiele osób nie może skorzystać z rozliczenia PIT przez Urząd Skarbowy tak szybko i sprawnie jak obiecywało Ministerstwo Finansów, ponieważ nie wszystkie dokumenty są dostępne.

Mimo regularnie wprowadzanych udogodnień, coroczne rozliczenie PIT-ów nadal, dla znacznej części społeczeństwa, jest bardzo problematycznym obowiązkiem. W odpowiedzi na potrzeby podatników, tworzonych jest wiele programów, które mają usprawnić i przyspieszyć rozliczenie. Dzięki nim, przygotowanie deklaracji jest proste i zajmuje dosłownie kilka minut.

Program do PIT online, podobnie jak w przypadku rozliczenia PIT przez US, automatycznie zapisze wszystkie Twoje dane, więc nie musisz mieć ich zawsze pod ręką. Dzięki niezależnym aktualizacjom, program taki zawsze ma dostęp do najnowszych przepisów oraz formularzy. To wszystko sprawia, że będziesz mógł z niego korzystać co roku, bez pobierania kolejnych wersji programu.

Dlaczego warto skorzystać z programu PIT za 2018 online?

Niejednokrotnie narzędzia dostępne online to nie tylko prosty program do wypełniania druków podatkowych, to także kreator PIT-ów. Jeśli nie jesteś pewien, jaki formularz powinieneś wypełnić, aby złożyć deklarację, taki program może zadać ci kilka łatwych pytań. Następnie dobierze odpowiedni dokument i na podstawie Twoich odpowiedzi go uzupełni! Później wystarczy sprawdzić formularz, nanieść ewentualne poprawki i gotowe! Bez problemu zweryfikujesz i zmienisz dane, a jeśli gdzieś się pomylisz – program cię o tym poinformuje, uniemożliwiając wysłanie błędnej deklaracji. Decydując się na rozliczenie PIT przez Urząd Skarbowy za każdą naniesioną zmianę odpowiadasz sam – Twój e-PIT nie informuje o ewentualnych błędach. Już po kilku minutach pracy z programem do PIT online twoja roczna deklaracja będzie gotowa do wysyłania do Urzędu Skarbowego.

Rozliczenie PIT 2018/2019 z profesjonalną pomocą pod ręką

Korzystająć z profesjonalnie przygotowanego i zgodnego z Ministerstwem Finansów programu do PIT przez internet, unikniesz błędów, powtórnego wypełniania dokumentów, składania wyjaśnień i czasochłonnych wizyt w Urzędzie Skarbowym. Program pomoże ci też uzupełnić wszelkie ulgi i odliczenia oraz związane z nimi dodatkowe druki. Jeśli masz jakieś wątpliwości dotyczące PIT-ów, zwykle na stronie programu znajdziesz obszerną bazę wiedzy dotyczącą podatków, zwrotów oraz rozliczeń. Informacje na takiej stronie powinny być regularnie aktualizowane i uzupełniane, tak, żeby zawsze były zgodne z najnowszymi rozporządzeniami Ministerstwa Finansów.

Rozliczenie PIT przez Urząd Skarbowy to usprawnienie póki co dostępne tylko dla części podatników. Natomiast programy do PIT online umożliwiają bezproblemowe złożenie deklaracji zarówno osobom fizycznym, jak i przedsiębiorcom.

Co jeszcze oferuje program do rozliczania PIT 2018/2019 online?

Kreator PIT-ów czy baza wiedzy to tylko część udogodnień, jakie oferuje ci program do rozliczania się online. Przede wszystkim, taki program jest bardzo intuicyjny i prosty w obsłudze. Podczas wypełniania deklaracji PIT prowadzi użytkownika niemalże za rękę – wskazując wszystkie konieczne do wypełnienia pola, podpowiadając, jak to zrobić, a także dokonując niezbędnych obliczeń za ciebie. Dodatkowo, zdarza się, że producent danego programu udostępnia pomoc online. Wtedy możesz łatwo rozwiać wszelkie wątpliwości podczas rozmowy lub wymiany mailowej ze specjalistą od podatków i rozliczeń.

Program PIT Pro 2018/2019 to wyjątkowe narzędzie, które łączy w sobie wszystkie zalety wymienione wyżej i pozwoli w prosty i szybki sposób przesłać deklarację podatkową do odpowiedniego Urzędu Skarbowego. Możesz skorzystać z naszego programu zarówno pobierając go na komputer, jak i online, korzystając z naszego kreatora. Wybór należy do Ciebie.

>>> Rozlicz PIT 2019 już dziś! Pobierz Program PIT Pro 2018/2019 lub Wypełnij PIT Online w 5 minut! <<<