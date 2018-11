Świąteczne prezenty taniej aż o 70%? Na urodzinach al.to to możliwe

Tysiące powodów do satysfakcji – krótko o al.to

al.to to wielobranżowy sklep internetowy. W jego zróżnicowanym asortymencie znaleźć można m.in. zabawki dla najmłodszych, puzzle, klocki LEGO® i PLAYMOBIL®, blendery, sokowirówki, wyciskarki, golarki damskie i męskie, suszarki do włosów, prostownice, lodówki, zmywarki, kuchenki mikrofalowe. Dzięki regularnie organizowanym promocjom wybrane produkty dostępne są w korzystnych cenach. Każdego dnia na stronie sklepu czekają dwie propozycje w „Gorącym strzale” (od godziny 10 do 22 i od 22 do 10). W dodatku co miesiąc organizowane są akcje rabatowe, w których zniżki sięgają nawet 70%. W ten sposób al.to już od pięciu lat dostarcza klientom wielu powodów do satysfakcji.

Jakie okazje czekają w ramach piątych urodzin al.to?

Codziennie na stronie urodzinowej czeka na Ciebie kilkadziesiąt produktów promocyjnych z rabatami aż do 70%. Wśród nich znajdziesz gry i zabawki, a także mały i duży sprzęt AGD. Świetna okazja, by zgarnąć zestaw klocków, nowy ekspres do kawy, depilator lub szczoteczkę soniczną i oszczędzić nawet kilkaset złotych.

Oprócz tego w urodzinowej ofercie znajduje się również asortyment wybranych producentów, jak np. Hasbro, Mattel, Remington, Oral-B, Hyundai, Kenwood, dostępny – rzecz jasna – w promocyjnych cenach. Skorzystaj z tej okazji i podaruj komuś prezent w postaci urządzenia sygnowanego logo marki, którą darzy zaufaniem.

W dodatku produkty z kategorii „Mama i dziecko”, „Gry i zabawki”, „Małe AGD” z darmową dostawą. Pamiętaj tylko, że minimalna kwota zamówienia musi wynosić 149 zł.