Szanowni Przedsiębiorcy

Prowadzenie działalności gospodarczej w tak wymagającym dla Wszystkich czasie powoduje, że dokonujemy weryfikacji planów rozwoju i decyzji o przyszłych inwestycjach. Stan ten determinuje poszukiwanie rozwiązań i mechanizmów pozwalających

na bardziej efektywne zarządzanie własnym biznesem.

Korzystając z okazji, iż w dniach 16-22 listopada br. obchodzimy Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, zachęcam do zapoznania się z szerokim wachlarzem instrumentów wsparcia, jakie kierujemy do firm w ramach działalności Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

System zwolnień podatkowych nawet do 70% zainwestowanych środków, szerokie spektrum pożyczek, programy leasingowe, budowa hal przemysłowych „pod klucz”, sprzedaż działek inwestycyjnych – to tylko wybrane działania, które kierujemy do Państwa.