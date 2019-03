Wcześniejsza spłata kredytu się opłaca - czyli fakty i mity kredytów gotówkowych

Wcześniejsza spłata kredytu jest opłacalna

Zacznijmy od mitu, który pojawił się w tytule. Jeden z najpopularniejszych aspektów, pojawiających się w kontekście kredytu gotówkowego. Cóż, nie ma co się oszukiwać - kredyt gotówkowy to zobowiązanie na lata, które odczuwamy w comiesięcznym planowaniu budżetu. To on wpływa na zdolność kredytową, to on powoduje uszczerbek w oszczędnościach i to on staje się wiążącym zobowiązaniem na wiele lat. Dlatego też wizja szybszej spłaty wydaje się być niezwykle kusząca i dążymy do niej za każdym razem. Wszelkie oszczędności i premie przeznaczamy na szybszą spłatę raty, chcąc pozbyć się zobowiązania. Oczywiście, aspekt opłacalności jest faktem, ale w tym podejściu, nie zapominajmy o tzw. dodatkowych kosztach. Jak podaje portal Kviklån, dodatkowe koszty często mylone są z oprocentowaniem i pomijamy je w ogólnym rozrachunku czy ocenianiu właśnie wspomniane “opłacalności”. Dodatkowe koszty uzależnione są od miejsca, w którym podpisujemy umowę. Instytucje finansowe często wyceniają je nawet na kilka procent łącznej sumy, którą nadpłacamy. Zanim więc zdecydujesz się na spłatę wcześniejszą, pamiętaj aby poinformować o tym placówkę. Przy odrobinie szczęścia może dojść do negocjacji opłaty, co dodatkowo stanie się atrakcyjnym rozwiązaniem.

Kredyty gotówkowe nie wymagają weryfikacji

Jeden z popularniejszym, mylących mitów branży kredytów gotówkowych. Wynika on z niezrozumienia procedur weryfikacyjnych oraz błędnie rozumianego zapożyczenia w instytucjach pozabankowych. O ile faktycznie proces przyznawania pożyczek jest szybszy, mniej skomplikowany i może odbywać się za pośrednictwem formularzy internetowych, o tyle proces weryfikacji nadal ma miejsce. Pierwszym krokiem weryfikacyjnym jest potwierdzenie płynności finansowej. Oznacza to, że placówce musimy dostarczyć raport, który potwierdza regularny przychód. Najczęściej dokumentem spełniającym to zadanie jest wyciąg z banku, potwierdzenie ze strony pracodawcy oraz zaświadczenie o otrzymywaniu renty, alimentów lub emerytury. Drugim krokiem weryfikacyjnym jest konieczność podania swoich danych osobowych. Fakt ten służy wykonaniu przelewu potwierdzającego w wysokości 1zł, który również stanowi o procesie weryfikacyjnym.

Kredyty gotówkowe napędzają spiralę długów

Mit, który znajduje swoje źródło w przekonaniach, jakoby wyższe oprocentowanie wiązało się z większymi długami. Ponieważ kredyty gotówkowe wymagają mniejszej weryfikacji, a ich uzyskanie jest szybsze i łatwiejsze, niesłusznie panuje pogląd, iż ich chwilowa pomoc finansowa, w rezultacie, powoduje jeszcze większe długi. Jest to wyjątkowe uogólnienie, które znacząco wprowadza w błąd i stwarza atmosferę nieufności. Jak podają badania wykonane przez Krajowy Rejestr Długów - zadłużenie Polaków, które jest ściśle powiązane z pożyczkami, jest trzykrotnie mniejsze niż inne zadłużenia, wynikające z np. opłat za czynsz. Spirala długów, która może mieć miejsce po zaciągnięciu kredytu gotówkowego najpewniej wynika z niedostosowania oferty do możliwości finansowych. Krótki czas spłaty należności oraz większe oprocentowanie powinno być elementem znaczącym, w całym procesie decyzyjnym. Niestety, wiele z nas, skuszonych szybkim przypływem gotówki, zapomina o tym znaczącym aspekcie, powodując późniejsze problemy budżetu domowego.