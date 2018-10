Większa mobilność pracowników z Lubelszczyzny

Na konkurs przeznaczone zostały ponad 4 miliony złotych. Dotacje będą mogły otrzymać projekty ukierunkowane na realizację schematów mobilności międzynarodowej, których podstawą jest społeczno-gospodarcza analiza regionu.

Sieć dla mobilności

EURES to sieć współpracy publicznych służb zatrudnienia państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli państw Unii, a także Norwegii, Islandii, Liechtensteinu i Szwajcarii. Jej celem jest wspieranie mobilności pracowników – jeżeli w danym kraju brakuje wykonawców jakiegoś zawodu, dzięki EURES pracodawcy mogą szukać tam, gdzie jest ich więcej. Działa to również w drugą stronę: tym, którzy za pracą wyjechali za granicę, EURES może pomóc w powrocie. Przekonał się o tym pan Krzysztof z Radzynia Podlaskiego. Jest elektrykiem i wiele lat spędził w Norwegii, podczas gdy rodzina została w kraju. Wielokrotnie myślał o tym, żeby wrócić, ale nie sądził, że znajdzie zatrudnienie. – Wyjechałem w 2008 roku, bo nie mogłem znaleźć pracy. Przez lata myślałem, że tak samo będzie, gdy wrócę. Nie wiedziałem, że sytuacja się zmieniła – wspomina. Dzięki EURES dowiedział się, że w kraju coraz częściej poszukiwani są elektrycy i znalazł posadę w firmie z rodzinnego miasta. – Po dziesięciu latach wreszcie jestem z rodziną – mówi pan Krzysztof.

Trzy priorytety

Na rozwiązaniach związanych z siecią EURES korzystają jednak nie tylko Polacy pracujący za granicą. W ramach konkursu Wojewódzkiego Urzędu Pracy odbiorcami wsparcia oferowanego w projektach mogą być trzy priorytetowe grupy: poza wymienioną wyżej grupą Polaków pracujących za granicą, są to też osoby bezrobotne i poszukujące pracy w kraju, jeśli w ich zawodach w regionie występuje nadwyżka, a także pracodawcy, którzy nie są w stanie znaleźć pracowników na Lubelszczyźnie. – Głównym założeniem konkursu jest wsparcie dobrowolnej mobilności w Unii, czyli zwiększenie dostępności ofert zatrudnienia i podejmowania pracy w państwach członkowskich, a co za tym idzie zachęcanie pracodawców do oferowania miejsc pracy – mówi Małgorzata Sokół, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie. Dla Lubelskiego oznacza to przede wszystkim dostosowanie dostępnych ofert pracy do sytuacji na rynku, tak, aby każdy mógł znaleźć zatrudnienie lub pracownika – jeśli nie w Polsce, to w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej. Projekty realizowane w ramach konkursu mają odnosić się do tych problemów w sposób kompleksowy, a także wdrażać rozwiązania, które ułatwią pracownikom i pracodawcom korzystanie z ofert i możliwości różnych rynków pracy.

Nabór już od 31 października!

Nabór wniosków na konkurs Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie w ramach Aktywizacji zawodowej rozpocznie się 31 października. Do składania wniosków będą uprawnione te podmioty, które mogą prowadzić pośrednictwo pracy w sieci EURES, czyli powiatowe urzędy pracy, Ochotnicze Hufce Pracy, a także inne posiadające akredytację EURES. Ogólna pula środków przeznaczonych na konkurs wynosi 4 073 790 zł, a maksymalny poziom dofinansowania to 95% środków kwalifikowalnych budżetu projektu. Nabór potrwa do 28 grudnia 2018.