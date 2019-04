Wiosna, ach, To Ty…a wraz z Tobą zmiany we wnętrzach!

No właśnie, ale teraz wszystko się zmienia, pąki pojawiają się na drzewach, a w naszych sercach zjawia się nadzieja na coraz dłuższe dni, coraz więcej promieni słonecznych i zarazem coraz więcej optymizmu na co dzień.

Idzie nowe!

Psychologowie twierdzą bardzo zgodnie, że kiedy nagle nabieramy ochoty na działanie, bardzo często współgra to z chęcią zmian w naszych czterech ścianach. Wszak to, co w sercu, nierzadko znajduje odzwierciedlenie w tym, co na zewnątrz, dlatego też nasz entuzjazm i pasja do działania mają odbicie w przestrzeniach, które na co dzień zajmujemy. Niech się jednak nikomu nie wydaje, że w takich przypadkach tylko długotrwały i pracochłonny (a czasami kosztujący gospodarzy wiele nerwów) remont generalny ma rację bytu, można znacznie mniejszymi środkami sprawić, że przestrzeń, w której dotychczas nie było na czym oka zawiesić, nabrała od teraz charakteru. Kluczem do sukcesu okazują się być tapety na ścianę, dzięki którym szybko i skutecznie (niczym za dotknięciem czarodziejskiej różdżki) poczynimy zmiany w naszych czterech ścianach. Pozostaje jednak pytanie, na jaki model tej ozdoby się zdecydować, kiedy to katalogi producentów kuszą nas tysiącami rozmaitych rozwiązań. Co będzie współgrało z wiosennym nastrojem w naszych sercach?

Kwiatowe piękności, czyli motywy florystyczne

Motywy kwiatowe są od szeregu już lat jednymi z najbardziej popularnych, gdy chodzi o świat aranżacji wnętrz. I choć od czasu ich pojawienia się powstało bardzo wiele pomysłów na rozmaite wzory, kwiaty nadal mają się bardzo dobrze i trzymają się na swej pozycji z wielkim powodzeniem. Dlaczego? Chyba przyczyna jest taka, że dziś mamy do dyspozycji bardzo wiele ich rodzajów, spośród których jedne świetnie wkomponują się w nowoczesną przestrzeń utrzymaną w stylu loftowym, zaś inne będą ze wszech miar romantyczne albo też staną się świetnym przykładem wykorzystania klimatu retro w przestrzeniach. Kwiaty wiosną pojawiają się na ścianach w domach i mieszkaniach Polaków z wielkim upodobaniem. Widać, że nasi rodacy zieloność obdarzają wielką estymą – i bardzo dobrze!

Urokliwe widoki

Tego typu egzemplarze wybierają zazwyczaj te osoby, które wprost przepadają za wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Niestety nie mają go z pewnością tyle, na ile by liczyły – dlatego pragną owe piękne okoliczności przyrody przenieść do swoich przestrzeni właśnie w formie naściennych tapet. Takie motywy wykorzystać można z wielkim powodzeniem zarówno w pokoju dziennym (który jest przecież najbardziej reprezentacyjnym pomieszczeniem w naszych domach i mieszkaniach), jak i w sypialni albo jadalni. Warto udekorować tak gabinet, a praca będzie w nim szła znakomicie!

Witamy w geometrycznym świecie!

Co zyskamy wtedy, kiedy zaprosimy geometrię do naszych czterech ścian? Na pewno sporą dawkę nowoczesności w najlepszym wydaniu. Nie zapominajmy o tym, że geometryczne motywy doskonale wręcz współgrają ze skandynawskim klimatem w naszych czterech ścianach, można dzięki nim stworzyć bardzo udany mariaż, który będzie zarówno pełen nowoczesności, jak i przytulności. 2w1 – takie rozwiązania Polacy bardzo sobie ostatnimi czasy upodobali!

Motywy ludowe, czyli sięgajmy do tradycji!

Jeszcze do niedawna mało kto byłby na tyle odważny, aby po tego typu printy sięgnąć i by zastosować je w swoich przestrzeniach. Dziś jednak nierzadko to właśnie Polacy są pionierami, jeśli chodzi o nowe trendy. Dlatego też coraz częściej tapety na ścianę mają właśnie takie, nawiązujące w niezwykle ciekawy sposób do rodzimych tradycji wzory. Zwykle nie brak tam intensywnych kolorów, zdarzają się także te bardziej stonowane. Jest stylowo, jest oryginalnie, jest tak, jak lubią osoby ceniące niebanalne opcje w swoim życiu i w swoich przestrzeniach!

Żar tropików

Kiedy w naszych sercach pojawia się wiosenna pora, myślimy już…tak, o gorącym lecie, o letnich wojażach i o letnich przyjemnościach! Dlatego raz po raz decydujemy się na to, żeby tapety na ścianę z tropikalnymi motywami zaprosić do naszego świata. I nie mówimy tutaj tylko o ich bytności w pokoju dziennym czy w sypialni (gdzie są oczywiście bardzo mile widziane), ale także w łazience. Wprowadzą moc świeżości i pozytywną energię, a także sporą dawkę zieleni.

Iluzja optyczna, czyli trójwymiar

Ten typ tapet jest szczególnie lubiany przez osoby, które nie dysponują zbyt dużymi przestrzeniami. Dlaczego tak jest? Bo potrafią one optycznie powiększyć nasze pomieszczenie, dodając im przestronności. Ten trik jest zatem przez Polaków wykorzystywany bardzo powszechnie (i to nie tylko w przestrzeniach mieszkalnych, ale również biurowych czy usługowych).

Motywy zwierzęce

Gdy przychodzi wiosna, coraz częściej mamy ochotę na to, by w naszych czterech ścianach nieco poeksperymentować. Od takich myśli szybko przechodzimy do czynów, wybierając często tapety na ściany z motywami zwierzęcymi. I bardzo dobrze, że to robimy, bo takie desenie pozwalają nam cieszyć się wnętrzami oryginalnymi i takimi, którym do banalności jest naprawdę daleko.

Nikt nie powiedział, że koniecznie trzeba się decydować na typowo kolonialne, azjatycko-afrykańskie tygrysie cętki czy też czarno-białe printy typowe dla zebry. Można wszak nieco zaszaleć, wykazać się sporą dawką humoru i sprawić, by stado różowych flamingów wylądowało na naszej ścianie. A jeżeli nie flamingi, to może sowy albo inne urokliwe zwierzaki?

Ornamenty w królewskim stylu

Jeśli zaś pragniemy poczuć się niczym prawdziwi królowie i piękne księżniczki, nie musimy wcale starać się o berło i koronę – wystarczy tylko, że zakupimy dla siebie tapety na ścianę z bogatymi ornamentami. Jakie kolory w tym przypadku uznamy za dominujące? Przede wszystkim złoto, które jednoznacznie kojarzy nam się z bogactwem i władzą. Nie brak też nasyconych fioletów w bakłażanowym wydaniu, jest i bordo ze swoim wielkim dostojeństwem.

Można pomyśleć o modelach z wykończeniem z weluru. Ich cenę trzeba co prawda zaliczyć do dość wysokich, ale efekt wizualny, jaki dzięki nim otrzymamy z całą pewnością jest tego wart.

W poszukiwaniu inspiracji

Kiedyś, gdy Internet nie był w naszym kraju zbyt popularny, należało kierować się jedynie własnym wyczuciem i kreatywnością, kiedy chciało się zmienić coś na lepsze (bo kto miałby ochotę wprowadzać zmiany na gorsze?) w swoich czterech ścianach. Dzisiaj jednak wygląda to już zupełnie inaczej, pojawiło się bowiem wiele miejsc, w których możemy się zainspirować, zobaczyć przykłady modnych, nowoczesnych aranżacji, przekonać się, jak wygląda połączenie tapety na ścianę w tygrysie cętki z beżową sofą albo czy dobrym pomysłem jest zestawienie kropek i groszków na jednej przestrzeni. Fototap.pl/blog jest miejscem, które pozwala Polakom na to, by mieli naprawdę stylowe wnętrza, w niczym nie ustępujące tym z prestiżowych katalogów wnętrzarskich.

Zupełnie za darmo można podpatrzeć tu najnowsze pomysły wiodących projektantów, przekonać się, co w świecie aranżacji wnętrz piszczy, a do tego zyskać całą masę pomysłów na to, co z czym łączyć warto, a czego zdecydowanie nie warto. Czy jesteście wiec gotowi na spotkanie z wiosennym powiewem energii na tym wnętrzarskim blogu? Miejmy nadzieję, że tak!

Niech wiosenna energia będzie z Tobą!

Nie warto czekać na pełne urlopowych wojaży lato, tym bardziej nie można zwlekać z przeprowadzeniem zmian w czterech ścianach do jesieni, kiedy to nasz zapał do projektowania przestrzeni bardzo spada. Trzeba ten pomysł wcielić w życie tu i teraz, inaczej na pewno stwierdzimy za jakiś czas, że nasze cztery ściany pełne są nudy, sztampowości i daleko im to ciekawych, inspirujących pomieszczeń. Kiedy zatem stwierdzamy, że mamy ochotę na nowe tapety na ścianę, które przeprowadzą udaną aranżacyjną rewoltę w naszych przestrzeniach, nie czekajmy i wejdźmy na www.fototap.pl i znajdźmy tam egzemplarz dla siebie. Niech porwie nas wiosenna energia, tu i teraz, zaraz!