Wolny weekend w Lublinie? Sprawdź, co robić!

Brak towarzystwa? Znajdź je!

Niestety – towarzystwo do ciekawego spędzenia czasu samo się nie znajdzie. Musisz trochę pogłówkować, by poznać ciekawych ludzi. No i przede wszystkim wyjść im naprzeciw. Jako pierwszą propozycję polecamy fitness kluby w Lublinie. Miasto w swojej ofercie posiada świetną sieć siłowni, jaką jest https://cityfit.pl/. Wykupując karnet masz wstęp nie tylko na siłownię, ale i na zajęcia fitness. Możesz zacząć na nie uczęszczać - ludzie, których tam poznasz, często szukają kompana do ćwiczeń. Uśmiechnij się - to potrafi wiele załatwić na siłowni. I nie zapomnij o „cześć” na wstępie!

Innym sposobem na znalezienie znajomych jest zapisanie się do jakiegoś klubu, na warsztaty, czy na kurs językowy. Nie dość, że poznasz ciekawe osoby, to jeszcze nauczysz się czegoś, co pozwoli na rozwijanie nowych pasji. Warto śledzić media lokalne oraz grupy w popularnych portalach społecznościowych. Często ktoś się ogłasza, że szuka towarzystwa. Jeżeli z natury jesteś wstydliwy, to początkowy kontakt przez Internet pozwoli na przełamanie pierwszych lodów.

Brak pieniędzy

Jeżeli jesteś studentem, to wiemy, jak ciężka jest twoja dola. Zazwyczaj na wszystko brakuje pieniędzy, dlatego wolny weekend może oznaczać, że np. pójdziesz do pracy. Dzięki temu zdobędziesz pierwsze doświadczenia w pracy zarobkowej, będziesz miał pieniądze na drobne wydatki i trochę odciążysz rodziców. Można pracować w supermarketach, wykonywać pracę zdalną (taką jak robienie grafik, social media czy copywriting). W weekendy restauracje i bary szukają kelnerów, którzy chcą pracować właśnie w dni wolne dla innych. Można wtedy nieźle dorobić na napiwkach, szczególnie od zagranicznych turystów.

Jeżeli natomiast chcemy zwiedzić coś za darmo, to warto się zapoznać z historią własnego miasta. Często organizowane są dni otwarte w muzeach i placówkach państwowych. Warto sprawdzić kiedy jest dzień bezpłatnego zwiedzania. Ponownie zachęcamy do śledzenia social mediów, gdyż to właśnie tam widnieją ogłoszenia o darmowych koncertach, sztukach teatralnych czy spotkaniach na planszówki. Często są to niszowe rzeczy, ale warto się z nimi zapoznać – jedyne, co możemy stracić, to czas (a przecież jako studenci zazwyczaj mamy go w nadmiarze).

Ponadto możemy sobie zorganizować wycieczkę po mieście. Wydrukować potrzebne informacje i poszukać ciekawych kościołów, zabytków i dowiedzieć się o nich czegoś więcej. Często takie miejsca skrywają interesujące historie. W 2017 roku można było się załapać na darmowe spacery z przewodnikami.

Lublin, tak jak i każde inne większe miasto w Polsce, ma wiele do zaoferowania. Wystarczy, że zmienimy myślenie i poszukamy interesujących nas opcji. Oczywiście dużo zależy od naszych finansów, jednak jeżeli ich nie mamy, bądź są one ograniczone, to wcale nie oznacza, że musimy siedzieć w domu.