Wsparcie dla dziecka w pierwszych tygodniach szkoły – co możesz zrobić?

Przestawienie się z dotychczasowego trybu życia na tryb nauki może być trudne dla Twojego dziecka, dlatego w pierwszych tygodniach warto z jednej strony być wyrozumiałym, a z drugiej kontrolować samopoczucie swojej pociechy. Jak pomóc dziecku w procesie adaptacji? Wystarczy zadbać o kilka istotnych kwestii, o których piszemy w naszym artykule.

1. Przygotuj dziecko do nowych warunków

Postaraj się zaszczepić w dziecku pozytywne nastawienie, mówiąc o zaletach pójścia do szkoły. Pozna przecież nowe koleżanki i nowych kolegów, będzie zdobywał wartościową wiedzę i będzie miał zawsze wsparcie w swoich rodzicach. Wyjaśnij też, czym jest proces adaptacji, odwiedź wraz z nim szkołę podczas drzwi otwartych i pokaż mu plac zabaw, na którym będzie spędzał czas podczas przerw. Wszystko to pozwoli mu łatwiej przystosować się do nowych warunków.

A jeśli dziecko będzie przechodziło przez proces adaptacji z trudnościami - zachowaj spokój, bądź wyrozumiały, nie narzucaj na swoją pociechę dodatkowej presji i rozmawiaj z nią. Każdy kryzys z czasem przechodzi!

2. Ucz dziecko planowania i samodzielności

Obowiązki szkolne, zwłaszcza w początkowym okresie edukacji, mogą przytłoczyć każde dziecko. Pierwsze klasówki, konieczność stosowania się do planu zajęć czy obowiązek bycia przygotowanym do każdej lekcji to kwestie, z którymi nie każdy maluch będzie radził sobie doskonale. Dlatego również w tej kwestii potrzebne będzie Twoje wsparcie. Nie warto jednak przesadzać i wykonywać za dziecko wszystkich obowiązków – naucz je samodzielności i planowania, a zaprocentuje to w przyszłości!

3. Integruj dziecko z rówieśnikami

Bardzo istotną kwestią w pierwszych tygodniach szkoły jest integrowanie się z rówieśnikami. Aby proces ten przebiegał sprawnie i chcąc, by Twoje dziecko szybko znalazło sobie nowych kolegów i koleżanki, powinieneś pomóc mu w tym procesie.

Warto zadbać o tę kwestię dużo wcześniej, zaprowadzając pociechę na plac zabaw i dając jej możliwość wchodzenia w interakcję z innymi dziećmi. Nie ograniczaj maluchowi kontaktów z innymi i dawaj możliwość poznawania nowych osób, dzięki czemu późniejszy proces adaptacji w szkole przebiegać będzie bezproblemowo.

Pamiętaj! Poza lekcjami staraj się jak najczęściej przebywać z dzieckiem. Dzięki temu „nadrobicie” stracony czas, a maluch będzie miał pewność, że zawsze zapewnisz mu wsparcie w problemie.

4. Ubezpieczenie dziecka

Pobyt w szkole może wiązać się z różnymi sytuacjami, nad którymi nie będziesz mieć kontroli. Choć Twoje dziecko jest pod opieką pedagogów, musisz być przygotowany na wszystko. Aby zyskać poczucie bezpieczeństwa, warto wykupić odpowiednie ubezpieczenie szkolne, które chroni najmłodszych nie tylko podczas pobytu w placówce, ale również poza nią – np. w drodze do szkoły, w domu, na placu zabaw czy na wakacjach.

Co daje polisa? Przede wszystkim wypłatę świadczenia w przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, które skutkuje uszkodzeniem ciała dziecka. To także pomoc w powrocie do zdrowia po poważnym zachorowaniu czy wypadku obejmujące zwrot kosztów leczenia, rehabilitację, a nawet wsparcie psychologa.

Ubezpieczenie szkolne nie jest obowiązkowe, jednak warto o nie zadbać. Nie musisz kupować go w szkole – może okazać się, że wybrane towarzystwo ubezpieczeniowe zaoferuje Ci korzystniejsze warunki i zapewni szerszą ochronę Twojej latorośli. Warto więc porównać oferty, sprawdzić zakres polisy i wybrać taką, która zapewni poczcie bezpieczeństwa zarówno Tobie, jak i dziecku.