Wymiana akumulatora w aucie – ile to kosztuje?

Ile kosztuje wymiana akumulatora w samochodzie?

To, ile trzeba wydać na wymianę akumulatora w aucie, zależy od kilku czynników – w tym m.in. od mocy i pojemności akumulatora, jego typu czy marki, ale też od tego, czy wymiany dokona samodzielnie właściciel auta czy mechanik.

Ile kosztuje sam akumulator? Średni koszt akumulatora kwasowo-ołowiowego waha się w przedziale od 200 do 600 zł; znacznie droższe są natomiast akumulatory żelowe. Wymieniający musi liczyć się z kosztem rzędu od 400 do 1000 zł. Sporo mogą kosztować też baterie AGM, bo od 500 do nawet 1500 zł. Teoretycznie osoby, które są w kiepskiej sytuacji finansowej, mogą rozważyć zakup używanego akumulatora; nie jest to jednak najlepsze rozwiązanie, zważywszy na fakt, że ciężko ocenić realną żywotność akumulatora „z drugiej ręki” i to, ile faktycznie posłuży nowemu nabywcy.

Nie można też zapominać, że jeśli właściciel auta woli, by wymiany dokonał mechanik, to należy doliczyć kolejny wydatek. Zazwyczaj koszt samej wymiany akumulatora zamyka się w kwocie nieprzekraczającej 200 zł. To jednak oznacza, że całkowity wydatek może sięgnąć nawet blisko 2000 zł – zwłaszcza że mechanicy nierzadko doliczają dodatkową kwotę za konieczność dojazdu do klienta.

Co w sytuacji, gdy właściciela auta nie stać na wymianę akumulatora?

Wymiana akumulatora w aucie: co jaki czas jest konieczna?

Warto jednocześnie mieć świadomość, że konieczność wymiany akumulatora następuje cyklicznie ze względu na jego ograniczoną żywotność. Dodatkowo na to, kiedy trzeba będzie wymienić akumulator, wpływ ma również kierowca – i to, w jaki sposób najczęściej użytkuje samochód. Można jednak założyć, że jeśli właściciel samochodu porusza się głównie po mieście (co wiąże się z częstym uruchamianiem i gaszeniem silnika), to akumulator powinien zachować swoją żywotność przez 2-3 lata. Z kolei w przypadku kierowców pokonujących głównie długie trasy, akumulator może być w pełni sprawny nawet przez 5-6 lat.