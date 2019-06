Zadbaj o bezpieczeństwo w swoim domu z wideodomofonem Fibaro

Nowy poziom bezpieczeństwa

Wybór odpowiedniego systemu bezpieczeństwa dla naszego domu to nie lada wyzwanie. Czym powinno wyróżniać się urządzenie idealne, które będzie sprawować pieczę nad naszym dobytkiem zarówno wówczas, gdy jesteśmy w domu, jak i wtedy, kiedy przebywamy poza nim? Szerokie spektrum możliwości może zaoferować nam inteligentny wideodomofon, który nie tylko dba o bezpieczeństwo, lecz także stwarza nowe możliwości w zakresie codziennego funkcjonowania.

Chcąc dowiedzieć się o tym, w jaki sposób wideodomofon Fibaro może wpłynąć na poziom bezpieczeństwa w naszym domu, zapytaliśmy jego twórców o przybliżenie nam działania tego wyjątkowego urządzenia.

Multifunkcjonalny wideodomofon Fibaro w służbie bezpieczeństwu

Dzięki wideodomofonowi Fibaro nasze myślenie o bezpieczeństwie w domu już nigdy nie będzie takie samo. To niepozorne urządzenie czuwa nad naszym dobytkiem o każdej porze dnia i nocy, zapewniając nam stały nadzór nad tym, co dzieje się w pobliżu naszego domu i umożliwiając zdalne reagowanie na bieżące wydarzenia. Sterowanie dwiema bramami, otwieranie drzwi, podgląd na żywo i automatyczna sekretarka to tylko niektóre z jego możliwości. Intercom Fibaro z łatwością połączymy w inteligentny system oplatający nasz dom - wideodomofon wspólnie z innymi kamerami będzie strzec bezpieczeństwa domowników i tego, co dla nas cenne - bez względu na to, gdzie będziemy się znajdować. Stały dostęp do monitoringu, harmonogramu nagrań oraz kopii zapasowych sprawi, że będziemy spać spokojnie nawet wówczas, gdy wyjedziemy na długie wakacje lub w podróż służbową.

Najnowocześniejsza technologia, która Cię zachwyci

Intercom Fibaro to urządzenie, które doskonale widzi i świetnie słyszy. Dzięki mikrofonom kierunkowym, biometryce głosu i odszumianiu głos z zewnątrz dopływa do nas czysto i wyraźnie – zupełnie tak, jakby nasz rozmówca był obok. Dodatkowo urządzenie uczy się rozpoznawać nasz głos i będzie na niego reagować, gdy tylko zechcemy wydać mu polecenie. A obraz? Świat widziany okiem Intercomu Fibaro to obraz najwyższej jakości. Urządzenie oferuje nam wysoko zaawansowaną technologię obrazu, z którą równać się może tylko rzeczywistość. Wszystko to okraszone pięknym designem i najwyższą jakością wykonania - producenci Fibaro zadbali o to, aby inteligentny wideodomofon wyróżniał się nie tylko najnowocześniejszą technologią. Intercom Fibaro to niezniszczalne urządzenie, któremu nie straszne są żadne warunki pogodowe.

Inteligentny wideodomofon, który będzie myślał za Ciebie

Wideodomofon Fibaro to nie tylko szereg możliwości, lecz także udogodnień. Dzięki najnowocześniejszej technologii zastosowanej w tym niepozornym urządzeniu możemy nim zarządzać na kilka dogodnych sposobów. Wracasz do domu i nie możesz znaleźć kluczy? Inteligentny wideodomofon rozpozna Cię po głosie lub po umówionym haśle – wystarczy, że wydasz mu polecenie głosowe, a on otworzy przed Tobą drzwi. Jeśli zechcesz, nie musisz nawet otwierać ust - komunikacja Bluetooth sprawi, że Intercom Fibaro wykryje Twój telefon, jak tylko znajdziesz się w pobliżu i wpuści Cię do domu, zanim zdążysz go o to poprosić. A zaufane osoby? Wystarczy, że prześlesz urządzeniu swoje żądanie, a ono wpuści do środka wybraną przez Ciebie osobę. Jeśli zechcesz, możesz przydzielić jej unikalny kod, dzięki któremu będzie mogła wchodzić do domu pod Twoją nieobecność.

Jesteś zainteresowany zakupem wideodomofonu Fibaro do swojego domu? Odwiedź stronę producenta i dowiedz się więcej o zaletach tego innowacyjnego urządzenia i sprawdź, jak możesz w pełni wykorzystać jego możliwości!