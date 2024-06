Czy świadectwo energetyczne jest obowiązkowe?

Charakterystyka energetyczna – co to za dokument?

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który ocenia zapotrzebowanie budynku na energię potrzebną do ogrzewania, produkcji ciepłej wody, klimatyzacji oraz oświetlenia. Określa również emisję CO2 i udział odnawialnych źródeł energii. Wskazuje klasę energetyczną budynku, bazując na rocznym zapotrzebowaniu na energię użytkową. Jest to narzędzie służące do oceny, czy w budynku potrzebne są działania mające na celu poprawę jego efektywności energetycznej.

Czy istnieje obowiązek posiadania tego dokumentu?

Zgodnie z przepisami wprowadzonymi przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, świadectwo charakterystyki energetycznej jest obowiązkowe dla wszystkich nieruchomości i lokali mieszkalnych wystawionych na sprzedaż lub wynajem. Dotyczy to zarówno nowych, jak i istniejących budynków. W przypadku nowych obiektów świadectwo energetyczne należy dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

Obowiązek posiadania świadectwa energetycznego dla nieruchomości istnieje od 1 stycznia 2009 roku, jednak nowelizacja ustawy z 28 kwietnia 2023 roku rozszerzyła ten obowiązek na już istniejące budynki. Od tego momentu każdy, kto chce wynająć lub sprzedać nieruchomość, musi posiadać ważne świadectwo energetyczne.

Kto musi mieć świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo energetyczne jest potrzebne w kilku sytuacjach:

Sprzedaż budynku lub lokalu mieszkalnego,

Wynajem budynku lub lokalu mieszkalnego,

Oddanie budynku do użytkowania (dotyczy nowych budynków),

Zaciągnięcie kredytu hipotecznego na zakup nieruchomości.

Kto nie musi mieć tego dokumentu?

Nie wszystkie budynki muszą posiadać świadectwo energetyczne. Wyjątki obejmują:

Budynki zabytkowe,

Obiekty kultu religijnego,

Domy o powierzchni użytkowej do 70 m² wybudowane na własne potrzeby mieszkaniowe,

Budynki przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku,

Budynki o niskim zużyciu energii (np. domy pasywne).

Co jeśli nie będziesz miał świadectwa energetycznego?

Za brak obowiązkowego świadectwa energetycznego właścicielowi nieruchomości grozi kara grzywny od 500 zł do 5000 zł. Nowe przepisy przewidują surowe sankcje, aby zmotywować właścicieli do przestrzegania regulacji i dbania o efektywność energetyczną budynków.

Kto może wystawić świadectwo energetyczne?

Świadectwa energetyczne mogą wystawiać osoby posiadające uprawnienia wpisane do centralnego rejestru osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Mogą to być zarówno projektanci budynków, jak i osoby specjalnie przeszkolone i certyfikowane w tej dziedzinie.

