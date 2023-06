Fotel masujący - masażysta na wyciągnięcie ręki

Fotel masujący — wskazania

Fotel z funkcją masażu doskonale działa na organizm, ponieważ naśladuje ruchy rąk masażysty. Posiadając taki sprzęt w domu macie Państwo możliwość korzystania z niego profilaktycznie, ale też wspomagania łagodzenia schorzeń kręgosłupa, usuwania napięcia mięśni pleców, jak i obrzęków limfatycznych nóg. Regularny masaż wzmacnia mięśnie, zwiększa ich ruchomość oraz zapobiega nawrotom nerwobóli, które utrudniają codzienne funkcjonowanie. Fotel masujący ma tę zaletę, że z masażu możemy korzystać o dowolnej porze, bez umawiania się do specjalisty.

Fotele masujące – zastosowanie

Fotele masujące sprawdzają się nie tylko w domach i mieszkaniach, ale też w siłowniach, salonach, pokojach zabaw, poczekalniach, hotelach, gabinetach stomatologicznych oraz w wielu innych miejscach. Doskonałym pomysłem jest zakup fotela do firmy. Przeprowadzając kursy, szkolenia czy organizując spotkania biznesowe, fotele z masażem używane są przez uczestników podczas przerw, w celu odprężenia organizmu.

Fotele masujące sprawdzą się jako element firmowego chillout roomu, jeśli więc poszukujecie wyposażenia do biura, na stronie fotele masujące znajdziecie Państwo informacje na temat produktów. Możecie wybrać model kolor fotela, a w hiszpańskim Keytonie H10 - zdecydować się nawet na skórę naturalną. Zazwyczaj do produkcji foteli wykorzystywana jest ekoskóra. Fotele doskonale wpisują się w aranżację gabinetów menadżerów, dyrektorów i właścicieli przedsiębiorstw. Fotele do masażu są też pożądanymi benefitami dla pracowników, które pozwalają na efektywne wykorzystanie przerw w pracy.