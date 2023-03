Fotele zdrowe dla kręgosłupa - dlaczego warto? Masz siedzącą pracę to przeczytaj i chroń swoje zdrowie!

Fotele Kulik System z atestem medycznym

Kulik System to jeden z najbardziej znanych producentów krzeseł obrotowych, których twórcą jest Eugeniusz Kulik, doświadczony terapeuta. W przeciwieństwie do innych krzeseł ergonomicznych, te produkty medyczne mogą zarówno zapobiegać, jak i leczyć schorzenia kręgosłupa. Produkty firmy są chronione patentami na rynku międzynarodowym i są polecane przez wielu lekarzy i fizjoterapeutów. Kulik System oferuje ciekawy design, kolorystykę i atest medyczny, które wyróżniają go na tle innych producentów. Ciekawostką jest fakt, że fotele są dobierane do konkretnego przedziału wzrostu, dzięki czemu pasują jak ulał.