Główne zalety posiadania odkurzacza pionowego bezprzewodowego

Mobilność i swoboda poruszania się

Trudno oczekiwać po odkurzaczu sieciowym wysokiej mobilności. Zupełnie inaczej wygląda odkurzacz pionowy bezprzewodowy. Zasilany akumulatorowo sprawdza się do sprzątania w każdym domowym pomieszczeniu. Możesz bez problemu odkurzać w łazience, sypialni, kuchni, czy korytarzu i to bez konieczności szukania gniazdka zasilającego. Nie ogranicza Cię też kabel owijający się wokół mebli czy plączący się pod nogami.

Łatwość użytkowania i przechowywania

Brak kabla, kompaktowy silnik i pełna gotowość do natychmiastowego działania to kolejne zalety pionowych odkurzaczy bezprzewodowych. W razie potrzeby możesz bardzo szybko wyciągnąć go z szafy czy innego miejsca i zacząć używać. Dodatkowo taki sprzęt nie zajmuje dużo miejsca – można bez problemu schować go nawet w niewielkiej przestrzeni. Dlatego świetnie sprawdza się zarówno w sporych domach, jak i niewielkich mieszkaniach.

Szeroki zakres zastosowania

Co jeszcze wyróżnia odkurzacz pionowy bezprzewodowy? To możliwość użytkowania go na wielu powierzchniach. Możesz przy jego pomocy odkurzać nie tylko kamienne podłogi, ale też drewniane i laminowane. Świetnie sprawdzi się też na schodach, bo jest lekki i mobilny. Odkurzacz tego typu ma mocny silnik i skutecznie oczyści gęsty i włochaty dywan czy wykładzinę. Jeśli masz taką potrzebę, możesz skorzystać z odkurzacza bezprzewodowego również do odkurzania pojazdu.

Bezprzewodowa technologia

Nie chodzi jedynie o brak kabla. Dobry odkurzacz pionowy bezprzewodowy jest zasilany akumulatorowo. Za jego moc odpowiada zwykle bezszczotkowy zaawansowany silnik elektryczny. Nowoczesna konstrukcja pozwala na długie działanie urządzenia i odkurzenie sporej powierzchni. Dużo zależy od mocy jednostki i pojemności akumulatora, dlatego nie każdy sprzęt będzie w stanie działać bez ładowania tak samo długo. Nie da się jednak ukryć, że obecnie odkurzacze bezprzewodowe są jeszcze bardziej wydajne i mogą zastąpić tradycyjne sieciowe urządzenia.

Łatwość konserwacji i czyszczenia

Tradycyjne odkurzacze sieciowe zwykle mają bardziej skomplikowaną budowę. Jeśli dodatkowo są wyposażone w worek, konieczna jest ich wymiana, co podnosi koszty eksploatacji. W przypadku modeli pionowych bezprzewodowych wystarczy opróżnić pojemnik na zanieczyszczenia i ponownie go załadować. System filtrów może wymagać mycia pod wodą bez detergentów lub okresowej wymiany.

Jeśli zależy Ci na szybkości i skuteczności odkurzania model bezprzewodowy pionowy to świetna opcja dla Ciebie. Pamiętaj, tylko by sięgnąć po model o mocy i pojemności akumulatora dopasowanej do powierzchni Twojego domu czy mieszkania. Szukaj urządzenia od sprawdzonego producenta z zapleczem akcesoriów eksploatacyjnych i serwisem.