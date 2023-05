Garnki emaliowane to jedna z najlepszych opcji, ponieważ są nie tylko trwałe i bezpieczne, ale także bardzo estetyczne. Powłoka emaliowana zapewnia idealne warunki do przygotowywania potraw, a także ułatwia ich czyszczenie. Dlatego warto zainwestować w garnki najwyższej jakości, które będą służyły przez lata. Jak dbać o garnek emaliowany?

Charakterystyka garnków emaliowanych

Emalia to tworzywo, które powstaje w wyniku połączenia szkła z metalami, takimi jak żelazo, glina, kwarc, potas i sód. Do produkcji naczyń emaliowanych wykorzystuje się proces wypalania w bardzo wysokiej temperaturze, dzięki czemu powierzchnia naczyń staje się twarda i nieporowata, co zapewnia im trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne. Naczynia emaliowane są przyjazne dla środowiska, ponieważ nie zawierają szkodliwych substancji i mogą być poddane recyklingowi.

W Polsce naczynia emaliowane cieszą się ogromną popularnością i kojarzą się z ciepłymi wspomnieniami z dzieciństwa, wakacjami u babci i tradycyjnym stylem. Ich obłe kształty przypominają nam o przeszłości, a dzięki temu, że ocieplają wnętrze, nadają mu wyjątkowego, eklektycznego charakteru. Zwracają uwagę również bogatą i piękną kolorystyką, którą można znaleźć w niemal każdym odcieniu. Szczególnie popularne są komplety naczyń i garnków z kwiatowym zdobieniem, które przypominają nam o sielskim, anielskim, nieco retro i vintage stylu.

Podczas zakupu garnków emaliowanych, warto zwrócić uwagę na grubość ich ścianek, ponieważ ma to wpływ na ich odporność na uszkodzenia. Ważne jest również, aby powierzchnia garnków była wolna od przebarwień i odprysków, ponieważ mogą one prowadzić do dalszych deformacji. Dodatkowo, należy pamiętać o odpowiedniej pielęgnacji garnków emaliowanych, aby uniknąć zarysowań powierzchni. Kontrolowanie procesu gotowania oraz stosowanie drewnianych lub silikonowych narzędzi kuchennych podczas mieszania to kolejne ważne zasady. Nie wolno zapominać o tym, aby nie wlewać od razu gorącej wody do emaliowanych garnków, ponieważ może to prowadzić do pękania powierzchni.

Emaliowane garnki - zalety i wady

Garnki emaliowane to prawdziwe skarby w kuchni! Ich niewielka waga i niski koszt to tylko niektóre z ich zalet. Co ważne, w przeciwieństwie do naczyń aluminiowych i stalowych złej jakości, nie zmieniają smaku i koloru naszych ulubionych dań. Niestety, mają też swoje wady - łatwo ulegają wgnieceniom i uszkodzeniom emalii, która w przypadku niskiej jakości naczyń odpryskuje i ulega zarysowaniom. Dość cienkie ścianki dna powodują, że potrawy mają tendencję do przypalania się, co nie zawsze jest pożądane. Co więcej, gdy emalia ulegnie wytarciu lub odpryśnie, do naszych potraw mogą przedostać się szkodliwe związki chemiczne. Warto pamiętać, że pod warstwą emalii znajduje się blacha stalowa, która niestety łatwo ulega korozji. Jednakże, jeśli dbamy o nasze emaliowane garnki żeliwne, to bez wątpienia będą nam służyć przez wiele lat.