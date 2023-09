Jak Szwedzi dbają o zdrowie?

Szwedzki tryb życia opiera się na filozofii „lagom”. Ta słynna zasada oznacza dążenie do umiaru. Wszystko, co robimy, powinno być „właśnie w sam raz”. Szwedzi unikają ekstremalnego podejścia zarówno do diety, jak i do codziennej rutyny. Starają się, aby ich życie było zrównoważone i bez nadmiernego stresu. Są też znani z aktywnego trybu życia i dbałości o zdrowie. Sprawdź, co dokładnie robią, aby zachować je na jak najdłużej.

Dieta według Szwedów

Szwedzi traktują ją bardzo poważnie. Kuchnia szwedzka opiera się na świeżych, lokalnych i sezonowych produktach. Znajdziesz w niej dużo ryb, takich jak łosoś i śledź, warzyw i owoców, a także zbóż, które stanowią podstawę ich codziennych posiłków. Szwedzi starają się, aby ich dieta była dobrze zbilansowana i zrównoważona.

Szczególnie ceniony jest tradycyjny szwedzki stół śniadaniowy, nazywany smörgåsbord, który składa się z różnego rodzaju ryb, serów, wędlin, sałatek i pieczywa. Znajdziesz więc na nim wszystkiego po trochu, bez nadmiaru, zgodnie z filozofią lagom. Dla Szwedów ważne jest też picie dużej ilości wody i unikanie nadmiernego spożywania alkoholu.

Aktywność fizyczna w Szwecji

Szwecja, ze swoimi malowniczymi krajobrazami, idealnie nadaje się do uprawiania wielu aktywności na świeżym powietrzu. W zimie popularne są narciarstwo biegowe i łyżwiarstwo, a w cieplejszych miesiącach – kajakarstwo, rowery, nordic walking i piesze wędrówki. Dla Szwedów, niezależnie od pogody, ważne jest spędzanie jak najwięcej czasu na zewnątrz, co procentuje według nich lepszym samopoczuciem.

Troska o zdrowie psychiczne

Szwedzi dbają także mocno o swoje zdrowie psychiczne. „Fika”, czyli tradycyjna szwedzka przerwa na kawę i słodki przysmak w ciągu dnia, jest nie tylko chwilą odpoczynku, ale również okazją do spotkań towarzyskich i spędzania czasu z bliskimi. W pracy Szwedzi zwracają uwagę na równowagę między życiem zawodowym i prywatnym, co jest kluczowe dla nich dla utrzymania zdrowia psychicznego. Popularne od niedawna na świecie podejście „work-life balance”,

w Szwecji jest wdrażane w codziennym życiu praktycznie od zawsze.

Dbałość o środowisko

Ważnym aspektem szwedzkiego stylu życia jest też silne związanie z naturą i troska o środowisko. Szwedzi są bardzo świadomi wpływu swoich działań na planetę i starają się minimalizować negatywny wpływ na nią. Dbają o recykling, wybierają ekologiczne opcje transportu, a także spożywają produkty pochodzące ze zrównoważonych źródeł. Wierzą w to, że dbając o środowisko, dbają równocześnie o swoje zdrowie. W rewanżu otrzymują bowiem czystą wodę, czyste powietrze i zdrowe, naturalne produkty spożywcze.

Wybierając kosmetyki, ubrania, suplementy Szwedzi zwracają uwagę na to, aby ich produkcja pozostawiała jak najmniejszy ślad w środowisku. Starają się też wybierać naturalne składniki, takie jak na przykład w suplementy szwedzkiej marki Naturell.

Naturell - w zgodzie ze szwedzką filozofią życia

Suplementy Naturell zostały stworzone w oparciu o filozofię lagom – „w sam raz”, w harmonii. Dają możliwość wyboru i dobrania suplementacji, tak aby dostarczyć Twojemu organizmowi dokładnie to, czego potrzebuje. Ani mniej, ani więcej. Marka stawia na organiczne, naturalne i aktywne składniki i na wielu produktach znajdziecie informację o tzw. czystym składzie – bez składników wypełniających, barwników, konserwantów syntetycznego pochodzenia.

Naturell dba też o to, aby suplementy były wysokiej jakości i zawierały tylko to, co wspiera Twój organizm w bezpieczny sposób, w oparciu o literaturę naukową. W ofercie Naturell znajdziesz zarówno uniwersalne witaminy dla kobiet, witaminy dla mężczyzn, składniki mineralne, ekstrakty roślinne, kwasy omega, w tym preparaty dla wegan, jak i odpowiednio skomponowane suplementy dla dzieci.