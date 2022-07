Montaż klimatyzacji - na co należy zwrócić uwagę?

Ponadto, w zależności od wydajności izolacji budynku, może być konieczny zarówno montaż klimatyzacji, jak i modernizacja efektywności energetycznej w celu optymalizacji wydajności klimatyzatora. Poprawnie zaprojektowany i przeprowadzony montaż klimatyzacji zapewnia bezusterkowe działanie całego systemu wymiany i odprowadzania powietrza i najlepiej powierzyć go profesjonalnym firmom.

Poniżej garść wskazówek od firmy montującej klimatyzatory – Climteco.pl

Etapy montażu klimatyzacji

Przed rozpoczęciem montażu klimatyzacji należy zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi zalecanych odstępów pomiędzy urządzeniem, a sufitem i podłogą, a następnie powinno się ustalić maksymalną odległość od jednostki zewnętrznej. Lokalizacja jednostki wewnętrznej będzie zależała głównie od długości łącznika czynnika chłodniczego, który jest dostarczany najczęściej z zestawem. Konieczne jest również uwzględnienie zarówno położenia jednostki wewnętrznej, jak i jednostki zewnętrznej według określonych kryteriów.

Montaż wewnętrznej jednostki klimatyzacyjnej

Rolą jednostki wewnętrznej jest przywrócenie pobranych kalorii po przekształceniu ich w świeże powietrze (lub ciepłe powietrze w zimie). Ta restytucja odbywa się poprzez system wentylacyjny Mając na uwadze montaż klimatyzacji, należy pamiętać, że jednostka wewnętrzna musi być umieszczona na solidnej powierzchni. Wybrana lokalizacja powinna umożliwiać podłączenie kabli i rur. Ponadto wokół klimatyzatora należy pozostawić pewną ilość wolnej przestrzeni. Aby prawidłowo umieścić jednostkę wewnętrzną klimatyzatora, należy wybrać miejsce o niskiej wilgotności i wystarczającej wentylacji.

Montaż klimatyzacji – jednostka zewnętrzna

Przed wyborem lokalizacji jednostki zewnętrznej należy wziąć pod uwagę długość podłączanego przewodu czynnika chłodniczego. Należy również wybrać miejsce wolne od przeszkód i na otwartym powietrzu, aby zapewnić prawidłowe chłodzenie sprężarki. Powinno się również wziąć pod uwagę hałas, jaki generuje jednostka zewnętrzna i umieścić ją w taki sposób, aby nie powodować hałasu w sąsiedztwie.

Montaż przyłączy

Aby zainstalować połączenia pomiędzy dwoma jednostkami, dobrą praktyką jest umieszczenie listew PCV wzdłuż ścieżki tych połączeń. Przy montażu klimatyzacji należy pamiętać również o tym, aby była to estetyczna instalacja. Instalowane urządzenia wytwarzają skropliny, które są odprowadzane przez kanały odprowadzające. Należy je umieścić w dolnej części przejścia przez ścianę. Następnie skierować je do najkorzystniejszego punktu spływu i zapewnić recepcję o maksymalnej dopuszczalnej pojemności. Przy montażu klimatyzacji ważne jest, by przyłącze czynnika chłodniczego posiadało uszczelniane złączki, dzięki czemu każda jednostka może być podłączona bez utraty czynnika chłodniczego.

Konserwacja systemu klimatyzacji

Po wykonaniu montażu klimatyzacji należy pamiętać o regularnej konserwacji systemu, aby zapewnić jej ciągłe bezawaryjne działanie. Aby klimatyzacja działała prawidłowo, należy dokonywać jej przeglądu i okresowo sprawdzać parametry ciśnienia w układzie chłodzenia oraz przeprowadzić oczyszczenie skraplacza i parownika oraz czynność odgrzybiania.