Przeniesienie kontaktów z Androida na iPhone. Mini poradnik

Jak skopiować kontakty z konta Google?

Większość posiadaczy telefonu z systemem Android ma także konto Google, z którym są zsynchronizowane kontakty. Jeżeli chcesz to sprawdzić, to wejdź w opcję Konto w Ustawieniach telefonu i wybierz konto Google, którego używasz. Następnie wyświetli Ci się informacja, czy włączono synchronizację. Dotyczy to konkretnego adres e-mail, bo kont może być wiele na różne adresy mailowe. Kliknij strzałkę, znajdującą się obok, aby przejść do ustawień synchronizacji i upewnić się, czy kontakty rzeczywiście zostały zsynchronizowane. Jeżeli nie, to włącz synchronizację w systemie i poczekaj, jak proces się zakończy.

Następnie możesz przenieś kontakty z Androida na swój nowy telefon Apple. Wystarczy wejść w Ustawienia na iPhone, przejść do kategorii Poczta oraz kliknąć w niej Dodaj nowe konto Google. W ostatnim kroku wybierasz dane, które mają zostać zsynchronizowane ze smartfonem m.in. poczta, kontakt, kalendarze oraz notatki.

Jak przenieść kontakty z Androida na iPhone przez aplikację?

Jeżeli nie masz konta Google ani nie masz ochoty go zakładać, możesz przenieść zarówno kontakty, jak i inne pliki np. zdjęcia, filmy za pomocą specjalnej aplikacji Copy My Data. Apka jest bardzo prosta w obsłudze, a do tego polecana przez Apple. Możesz ją pobrać za darmo zarówno z App Store, jak i ze sklepu Play. Aby dokonać migracji danych, musisz zainstalować aplikację na obu smartfonach, a następnie podłączyć je do tej samej sieci bezprzewodowej Wi-Fi. Gdy pobierzesz apkę i ją zainstalujesz, kliknij Next w urządzeniu z systemem Android i wybierz połączenie Wi-Fi. Następnie program zacznie szukać sprzętu z logo nadgryzionego jabłuszka. W kolejnym kroku wybierz te dane, które chcesz przenieść na telefon Apple i odczekaj, jak proces przenoszenia kontaktów się zakończy. Inną aplikacją jest Bump, której sposób działania oraz konfiguracji jest praktycznie taki sam, jak w przypadku Copy My Data. Apkę również pobierasz na oba smartfony, włączasz Wi-Fi oraz uruchamiasz program. Na starym telefonie musisz wejść w zakładkę Kontakty i zaznaczyć te dane, które chcesz skopiować. Następnie kliknij Wyślij i przybliż do siebie smartfony, a ostatnim kroku odbierz przesłane kontakty w iPhone. Program pozwala zarówno na transfer kontaktów, jak i innych plików m.in. zdjęć, wideo, a także muzyki.

Jak przenieść dane przy pierwszej konfiguracji IPhone’a?

Ostatni sposób to przenoszenie kontaktów podczas pierwszej konfiguracji iPhone'a. Na smartfona z systemem Android ściągnij aplikację Move to iOS i kliknij Kontynuuj. Na iPhone przeprowadź proces konfiguracji aż do punktu Aplikacje i dane. Z listy wybierz Przenieś dane z systemu Android i stuknij Kontynuuj. Na ekranie smartfona z logo nadgryzionego jabłuszka pojawi się kod, który należy wpisać na telefonie z Androidem. Wybierz dane, które chcesz przerzucić, aby rozpocząć proces migracji danych.