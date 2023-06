Sposoby na zarabianie w czasach kryzysu i niepewności

Jak dorobić do budżetu domowego? Zależy od tego, czy masz swoją działalność gospodarczą, czy czy pracujesz na etacie.

Jak dorobić do pensji?

W dobie Internetu masz wiele możliwości na zarobienie pieniędzy. Przykładowo, jest wiele portali przeprowadzających ankiety, więc zgłoś się, jeśli uznasz, że to zajęcie dla Ciebie. Praca polega na tym, że renomowane firmy badawcze prowadzą badania marketingowe i proszą konsumentów o wyrażenie swoich potrzeb i preferencji oraz podzielenie się doświadczeniami. Płatne wypełnianie ankiet online jest sposobem na dodatkowy dochód, od kilku do kilkunastu PLN. Jest to jeden ze sposobów na zarobkowanie w sieci.

Czy można zarobić dodatkowe pieniądze na badaniach użyteczności?

Wiele osób pyta, jak dorobić w domu na wypełnianiu ankiet? Badania ankietowe wymagają stworzenia kwestionariusza dokumentu, będącego respondentem, prezentowanym po kliknięciu hiperłącza na platformie badawczej czy w link przesłany na e–mail. Natomiast badania użyteczności są oparte na pewnym scenariuszu, określającym ich przebieg, części i etapy. Inny jest więc sposób ich ustrukturowania oraz logika pod względem następujących po sobie pytań. Kolejność nigdy nie jest przypadkowa. W badaniach użyteczności chodzi o wykonywanie konkretnych zadań testowych, w formule moderowanej, z udziałem badacza UX czy też bez facylitatora.

Respondent może je wykonywać na badawczej platformie, ale instrukcje i polecenia przedstawiane są w formie pisemnej. Badania użyteczności są ciekawsze, bo polegają na działaniu. Wielu respondentów postrzega je jako ciekawe oraz inspirujące doświadczenie. Jeśli chodzi o zarobki, mogą przynieść zyski znacznie większe niż się spodziewasz. Wymagają jednak poświęcenia więcej czasu niż wypelnianie ankiet. Chcąc zacząć pracę, wystarczy zarejestrować się na jednej z platform, np.: UserTesting, UserLytics, o oferujące dodatkowy dochód za testowanie użyteczności.

Jak dorobić do pracy? Praca na etacie, czy własna firma?

Zastanawiając się, jak dorobić do pracy, są dwa rozwiązania: zatrudnić się w jakiejś firmie lub prowadzić biznes, np. własny sklep internetowy. W przypadku pracy na swój rachunek zawsze jest ryzyko, ale odpowiednie podejście, pozwala osiągać duże zyski, o czym świadczy ilość stron obecnych w sieci. Dobra wiadomość jest taka, że dopóki nie ma wysokich dochodów, istnieje możliwość prowadzenia działalności nierejestrowanej. Z czasem firmę trzeba zgłosić w urzędzie miasta.

Sklep e-commerce jest sposobem na zarobienie dodatkowych pieniędzy i radzenie sobie w czasach kryzysu oraz niepewności, ale wymaga podjęcia określonych działań. Niezbędne jest wykupienie domeny i założenia serwisu oraz pozyskania produktów, które cieszą się zainteresowaniem na rynku. Sprawdźcie Państwo ile kosztuje strona internetowa w profesjonalnej firmie. Warto wiedzieć, że jej cena zależy od wielu czynników, takich jak: rozmiar witryny, liczbę i poziom funkcjonalności, rodzaju technologii, w której ma zostać wykonana. Przy najtańszej witrynie, miesięczna subskrypcja może wynieść 25 PLN, ale zestawiliśmy wyniki wykonanego przez nas badania, więc zapoznajcie się ze szczegółami.

Jak zwiększyć sprzedaż – pozycjonowanie witryn internetowych

Prowadzą firmę powinieneś stworzyć lejek sprzedażowy przy pomocy strony internetowej. Dzięki niemu oferta sklepu będzie wzbudzała większe zainteresowanie klientów i skłoni do zakupu produktu. Firmowych profili są tysiące w sieci, dlatego konieczne jest podjęcie odpowiedniego działania, przez profesjonalną firmę. Niezależnie od tego, czy strona internetowa oferuje: gry komputerowe, kosmetyki, sprzęt biurowy, RTV, AGD lub rolniczy, wymaga odpowiednich opisów produktów. Jak zbudować lejek sprzedażowy zastanawiają się handlowcy i marketingowcy, ale też właściciele biznesów.

Jest on ściśle związany z wysyłką produktów, która składa się z kilku etapów. Aby doszło do sprzedaży, strona internetowa musi być pozycjonowana, żeby wyświetlała się użytkownikom na pierwszych miejscach w wyszukiwarkach. Jest to proces, bez którego trudno jest sprzedać towar. Lejek sprzedażowy pozwala wdrożyć rozwiązania, które rozwiązują problemy i odpowiadają na potrzeby użytkowników. Jednym z nich jest blog firmowy, który optymizuje witrynę i buduje relacje z odbiorcami, którzy mogą stać się klientami. Osiąganie celu jest możliwe przez pomaganie, porady i dostarczanie odpowiednich rozwiązań użytkownikom.