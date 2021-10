Bili i chcieli 100 tysięcy złotych. Grozi im długie więzienie

Poszkodowany na policję w Białej Podlaskiej zgłosił się pod koniec września. – Mężczyzna oświadczył, że dwaj sprawcy usiłowali zmusić go do przekazania im kwoty 100 tysięcy złotych. Z relacji zgłaszającego wynikało, że do zdarzenia doszło tydzień wcześniej, na terenie kompleksu leśnego w gminie Biała Podlaska. Mężczyźni bili pokrzywdzonego po głowie oraz grozili zarówno jemu jak też jego rodzinie – opisuje sytuację policja.

Zaatakowany nie dał napastnikom pieniędzy, a sprawę zgłosił policji. Funkcjonariuszom udało się namierzyć sprawców. To 35-letni mieszkaniec Białej Podlaskiej i 41-letni mieszkaniec Wyszkowa. Zostali zatrzymani do wyjaśnienia i stanęli przed prokuratorem. ­

– Wobec obydwu mężczyzn podejrzanych o usiłowanie wymuszenia rozbójniczego bialski sąd na wniosek Policji i Prokuratury zastosował najsurowszy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu – dodaje policja.

Mężczyznom grozi do 10 lat więzienia.