Biała Podlaska. Kolejna próba sprzedaży działek. Czy radni zmienią zdanie?

Marek Trela o wypalaniu koniom piętna. "Znak firmowy polskiej hodowli"

– To typowe szukanie kija, kiedy wszystko inne zawiodło – tak do sprawy wypalania koniom piętna odnosi się Marek Trela, były wieloletni prezes stadniny w Janowie Podlaskim. Ten wątek lubelska Prokuratura Regionalna włączyła do swojego śledztwa.