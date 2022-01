Lubelskie. Ogromny przekręt na nektarynkach

Wszystko wydarzyło się we wrześniu 2021 roku, bo wówczas doszło do sprzedaży owoców. Bialski przedsiębiorca stracił ponad 100 tysięcy złotych podczas sprzedaży nektarynek. – Z informacji wynikało, że nieznane osoby działające rzekomo w imieniu jednej z katowickich firm zakupiły od pokrzywdzonego niemal 20 ton nektarynek odbierając towar. Jednak do chwili obecnej nie uregulowały powstałych należności – informuje policja.

Początkowo kupujący tłumaczyli, że chcą negocjować cenę, bo część towaru była zepsuta. Finalnie jednak nie zapłacili. Policji udało się ustalić, że w sprawę zamieszany jest 35-latek, którego zatrzymano na terenie województwa lubuskiego.

Został już doprowadzony do prokuratury, a sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt.

– 35-latek odpowiadał będzie w warunkach recydywy, gdyż w ostatnim czasie odbywał karę za podobne przestępstwo. Oszustwo zagrożone jest karą do 8 lat pozbawienia wolności, natomiast przypadku czynu popełnionego w recydywie kara ta może zostać zwiększona o połowę – dodaje policja.