Lubelskie. Wziął służbową mazdę, zwolnili go z pracy, ale samochodu nie oddał

Właściciel jednej z firm zgłosił się na policję w ubiegłym tygodniu. Policjantom z Białej Podlaskiej opowiedział historię jednego ze swoich pracowników.

45-letni obywatel Mołdawii został zwolniony dwa dni wcześniej. Powodem była to, że był podejrzewany o kradzież pieniędzy.

– Jednak do chwili zgłoszenia nie zwrócił auta, tłumacząc, że jest ono uszkodzone. Dodatkowo tego dnia 45-latek rozmawiał telefonicznie ze zgłaszającym. Prosił wówczas, by ten nie informował o zdarzeniu policji do czasu przekroczenia przez niego granicy – informuje policja.

Mężczyzna został jednak zatrzymany. Stało się to w Lubaczewie, gdy obywatel Mołdawii próbował przekroczyć granicę.

Ale samochód zniknął. Policjanci zaczęli poszukiwania i udało się namierzyć auto na jednym z warszawskich parkingów.

– Wczoraj mężczyzna usłyszał zarzuty zarówno przywłaszczenia samochodu jak też kradzieży pieniędzy o równowartości ponad 7 tysięcy złotych na szkodę swojego współlokatora. O dalszym jego losie zadecyduje sąd. Zgodnie z obowiązującymi przepisami mężczyźnie grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności – dodaje policja.