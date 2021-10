Miał prawie 4 promile alkoholu w organizmie. Wpadł za kierownicą samochodu

Mundurowi namierzyli kompletnie pijanego kierowcę w sobotę około godz. 20 na ul. Zamojskiej w Biłgoraju.

Zatrzymali go do kontroli drogowej i nie potrzebowali zbyt wiele czasu, żeby stwierdzić, że 41-latek nie nadawał się do prowadzenia samochodu. Badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna miał w organizmie niemal 4 promile alkoholu.

Teraz kierowca stanie przed sądem. - Grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych od 3 do 15 lat oraz świadczenie na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej od 5 do 60 tysięcy złotych - informuje policja.