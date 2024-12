To już przesada. 155 km/h na liczniku BMW w terenie zabudowanym

Młoda kobieta została namierzona przez biłgorajską drogówkę w Tarnogrodzie na ul. Biłgorajskiej. To nie był środek nocy, ale godz. 19.30 w sobotę. Mimo tego 18-latka w BMW pędziła przez miasteczko z prędkością 155 km/h.

Ta przejażdżka mogła się skończyć tragicznie. Na szczęście kobieta nikogo nie potrąciła. Ale konsekwencje poniesie poważne. Dostała do zapłacenia 2,5 tys. zł mandatu i zdobyła 15 punktów karnych. Oczywiście zatrzymano jej też uprawnienia do kierowania na 3 miesiące. Co ważne, prawo jazdy miała dopiero od 4 miesięcy.