Chełmianie zadecydują na co wydadzą 2,5 miliona złotych

Przypomnijmy! Do Chełmskiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok zostało zgłoszonych 55 projektów. Aż 14 z nich, czyli co czwarty został odrzucony ze względów formalnych lub merytorycznych.

Ostatecznie lista projektów, na które mieszkańcy mogą oddać swój głos do 8 września liczy 41 pozycji. 12 to projekty ogólnomiejskie, na które przeznaczonych zostanie 500 tys. zl, trzy z zielonego budżetu, na które miasto wyda 250 tys., zł, a pozostałe to projekty osiedlowe (1,7 mln zł).

Na te projekty można oddać głos:

OGÓLNOMIEJSKIE

Wymiana siatki w piłkochwytach na kompleksie boisk na os. Słonecznym (20 000 zł)

Strefa relaksu nad bulwarem (210 000 zł)

Sport bez barier (6 000 zł)

Remont ciągu pieszo-jezdnego; przedłużenie ul. Katedralnej od ul. Jana Kazimierza do ul. Żwirki i Wigury (255 400 zł)

Projekt i wydanie przewodnika po trasach rowerowych Chełma i okolic (55 000 zł)

Montaż 10 latarni LED-owych wzdłuż ulic Wirskiego i Karłowicza (90 000 zł)

Miejskie słupy ogłoszeniowe. (200 000 zł)

Defibrylatory w przestrzeni publicznej Miasta Chełm (121 000 zł)

Chełm przeciwko bezdomności zwierząt (220 000 zł)

Budowa wiaty parkowej/altany przy ścieżce rowerowej biegnącej wzdłuż rzeki Uherki wraz z konserwacją istniejącej infrastruktury (499 960 zł)

„Miejski System Jakości Powietrza w Chełmie” (56 974 zł)

„Czytam, bo lubię" - zakup książek do zbiorów Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie (10 000 zł)

OSIEDLOWE

Osiedle Śródmieście

Tablica Upamiętniająca Idę Heandel (31 000 zł)

Remont Placu Zabaw między ul. Czarnieckiego a Młodowskiej (159 200 zł)

Remont chodnika na ul. Obłońskiej (120 000 zł)

Rampa Zjazdowa Plac Gdański (16 500 zł)

Interaktywna Tablica Informacji Turystycznej (48 000 zł)

Osiedle Rejowiecka

Stoły do gry w szachy (25 000 zł)

Rozbudowa istniejącego placu zabaw na ulicy Makowej o niski (naziemny) park linowy (175 000 zł)

Rozbudowa i doposażenie istniejącego placu zabaw przy ul. Makowej w Chełmie (175 000 zł)

Budowa peronów przystankowych (29 500 zł)

Osiedle Zachód

Przebudowa fragmentu zatoki przy przystanku autobusowym "Os. Gwarek 02" (24 500 zł)

Osiedle Słoneczne

Zakup i montaż stojących zamkniętych tablic/gablot ogłoszeniowych na terenie działania Rady Osiedla "Słoneczne" (71 000 zł)

Monitoring i oświetlenie kompleksu boisk na os. Słonecznym (175 000 zł)

Budowa progów zwalniających przy ul. Pszennej (28 000 zł)

Osiedle XXX-Lecia

Remont zatok parkingowych przy ul. Droga Męczenników (175 000 zł)

Ogrodzenie oraz monitoring boisk przy Szkole Podstawowej nr 6 w Chełmie (175 000 zł)

Osiedle Kościuszki

Magiczny Ogród Sensoryczny przy Przedszkolu Miejskim Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie (170 000 zł)

Osiedle Dyrekcja Dolna

Remont z wymianą nawierzchni asfaltowej ulicy Wołyńskiej od skrzyżowania z Al. Piłsudskiego do Szkoły Podstawowej nr 1 (175 000 zł)

Remont chodnika przy Przychodni Miejskiej nr 1, ulica Wołyńska (175 000 zł)

Osiedle Dyrekcja Górna

Remont wjazdu do zatoki odbioru odpadów komunalnych przy ul. Granicznej 4 (10 000 zł)

Remont chodników wzdłuż ul. Jana Kazimierza (140 000 zł)

Remont chodnika przy ulicy Jana Kazimierza od strony wschodniej (33 300 zł)

Budowa progu zwalniającego z kostki (6500 zł)

Osiedle Cementowni

Remont chodnika przy ulicy Cementowej (174 725,30 zł)

Poprawa bezpieczeństwa ruchu i infrastruktury drogowej, poprzez wymianę (remont) nawierzchni jezdni ul. Wołyńskiej (174 300 zł)

Budowa chodnika na ulicy Brzóski po wschodniej stronie, od ul Reja do ul. 11 Listopada wraz z wjazdami i przystankiem autobusowym (125 000 zł)

AKTYWNOŚĆ - RADOŚĆ – ZDROWIE (35 009,90 zł)

ZIELONY BUDŻET