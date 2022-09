Chodnik, droga czy plac zabaw? W Chełmie rusza głosowanie

Do podziału jest 2,5 mln zł. Z tej puli najwięcej – 1 mln 750 tys. zł – trafi na projekty osiedlowe. Pół miliona przewidziano na zadania ogólnomiejskie. 250 tys. zł zostanie wydanych na pomysły dotyczące rozwoju miejskich terenów zielonych, co jest tegoroczną nowością.

Głosowanie rozpocznie się w poniedziałek i potrwa do piątku za pośrednictwem strony internetowej chelm.budzet-obywatelski.org.

– Głosować będą mogli wszyscy mieszkańcy Chełma powyżej 16. roku życia i wpisani do miejskiego rejestru wyborców. Logując się do panelu trzeba będzie podać imię i nazwisko, adres zamieszkania, dzięki czemu od razu przeniesiemy się do głosowania na właściwe projekty osiedlowe oraz PESEL – mówi Damian Zieliński z gabinetu prezydenta.

Jedna osoba może oddać głosy na dwa dowolne projekty z każdej kategorii. W praktyce oznacza to, że można zagłosować na wszystkie propozycje zgłoszone w ramach zielonego budżetu, bo w tym przypadku wpłynęły jedynie dwa pomysły. Oba nie zostaną jednak zrealizowane, bo ich łączna wartość przekracza limit 250 tys. zł przeznaczony na ten cel.

Wśród 11 projektów ogólnomiejskich przeważają inwestycje drogowe i remonty placów zabaw. Na liście znalazły się także m.in. dofinansowanie zabiegów kastracji i sterylizacji psów i kotów (zarówno bezpańskich, jak i tych posiadających właścicieli) czy stworzenie systemu monitorowania jakości powietrza. Są też trzy projekty dla fanów jazdy na rowerze, dotyczące powstania stacji napraw rowerów i hulajnóg, ustawienia stojaków czy organizacji pikniku rowerowego.

Na 14 propozycji osiedlowych aż połowa dotyczy os. Rejowiecka. Dwa projekty wpłynęły z osiedla XXX-lecia, a po jednym ze Słonecznego, Cementowni, Dyrekcji Dolnej, Dyrekcji Górnej oraz Kościuszki.

Wyniki głosowania mają być ogłoszone do 19 września.