Ciekawe odkrycie na klasztornym strychu. To... bilet do kina

Prace remontowo-konserwatorskie w Chełmie trwają już jakiś czas. W bieżącym sezonie remontowi poddano m.in. dach dawnego klasztoru. Przy okazji porządkowano strych i wówczas znaleziono tam różne ciekawe artefakty związane z historią budynku.

Wczoraj służby konserwatorskie zaprezentowały jedno z takich znalezisk. To pochodzący z okresu I wojny światowej bilet do wojskowego kina polowego.

Został on wydrukowany na cienkim papierze. Ma zielono-niebieski kolor i wymiary 8 x 5 cm. Jego posiadacz mógł wybrać się na film w polowym kinie austro-węgierskiej cesarskiej i królewskiej 4 Armii.

Ten konkretny bilet w cenie 40 fenigów, upoważniał do zajęcia drugiego miejsca, czyli bardziej odległego od ekranu. No chyba że miał stopień co najmniej sierżanta. Wówczas mógł usiąść bliżej.

Na historycznym skrawku papieru umieszczono także pouczenie, że bilet jest nieważny bez kuponu kontrolnego oraz należy go zachować do końca spektaklu i okazywać na żądanie.