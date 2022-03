Ponad 640 tys. uchodźców przeszło przez lubelski odcinek granicy

Pomoc dla uchodźców. Lubelscy wolontariusze apelują do "wietrzycieli piwnic"

Ten tekst nie powstał po to, by kogokolwiek piętnować czy wytykać palcami. Ten tekst jest apelem, by pomagać mądrze. Podarte czy brudne rzeczy przekazane w darach nie są żadną pomocą. A jedynie dodają pracy wolontariuszom.