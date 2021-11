W Chełmie szykują lodowisko. Cennik i godziny otwarcia

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji rozpoczęli prace przy montażu systemów chłodniczych tafli oraz band okalających. - Jeśli pozwolą na to warunki atmosferyczne, otwarcie jest planowane na 3 grudnia – zapowiadają miejscy urzędnicy.

Ślizgawka będzie czynna w godz. 8-20. Od rana do godz. 14 pierwszeństwo w korzystanie z obiektu mają mieć zorganizowane grupy szkolne. Godzinne jeżdżenie będzie kosztowało 6 zł (normalny) i 4 zł (ulgowy). Wypożyczenie łyżew to dodatkowy koszt 3 zł do ceny biletu. Posiadacze Chełmskiej Karty 3 Plus mogą liczyć na 50-procentowy rabat.

Według prognoz pierwszym dniom grudnia mają towarzyszyć dodatnie temperatury w ciągu dnia z nocnymi przymrozkami. Takie okoliczności powinny wystarczyć, by chełmskie lodowisko ruszyło zgodnie z planem. Od kilku lat tafla jest chłodzona nowoczesną technologią pozbawioną amoniaku. Nawet przy kilku stopniach powyżej zera jedyną przeszkodą mogącą przerwać korzystanie z obiektu są obfite opady deszczu.