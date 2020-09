Więcej chełmian głosowało za budżetem obywatelskim. Mieszkańcy woleli klikać niż iść do urny?

Złożono 108 projektów, a wstępną weryfikację przeszło ich w sumie 49. I właśnie te propozycje zostały poddane pod głosowanie. Tym razem nie trzeba było przychodzić do urzędu, aby oddać głos. Na projekty do budżetu obywatelskiego 2021 w Chełmie można było głosować elektronicznie i w tym roku każdy z mieszkańców mógł oddać nie jeden, a łącznie 4 głosy: 2 na zadania osiedlowe i 2 na ogólnomiejskie.



Jak się okazało, był to strzał w dziesiątkę, bo nowy sposób głosowania z marszu podniósł frekwencję o połowę. – W tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego udział wzięło 2925 chełmian To około 50 proc. większa aktywność niż przed rokiem – komentuje Dominik Gil z Gabinetu Prezydenta Chełma. – Na projekty ogólnomiejskie oddano 3804 głosy, zaś na projekty osiedlowe 4543 – dodaje.



Co ciekawe, w statystyce głosowania najlepiej wypadają panie. Jak obliczyli urzędnicy, w głosowaniu wzięły udział 1753 chełmianki, czyli 60 proc. ogółu głosujących i 1172 chełmian. Mieszkanek Chełma też głosowało więcej niż przed rokiem i to aż o 2 proc..

O ile w przypadku projektów ogólnomiejskich lokalność przedsięwzięć nie miała większego znaczenia, to w przypadku propozycji złożonych do budżetu z osiedli zaangażowanie społeczności lokalnej miało wpływ na to, czy projekt przejdzie, czy też nie.



I tak najwięcej głosów oddano na osiedlu Zachód – 686, na drugim miejscu znalazło się osiedle Rejowiecka – 669; trzecim osiedle Kościuszki – 716; na kolejnych osiedlach: Działki – oddano 584 głosów, Dyrekcja Dolna – 540 głosów, osiedle Cementowni – 375 Śródmieście – 336; Dyrekcja Górna – 292; Słoneczne – 281. Najmniej, bo zaledwie 64 głosy, oddano na projekt z osiedla XXX-lecia.

Pełne wyniki głosowania i listę projektów do realizacji poznamy 18 września.