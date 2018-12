Złoty Bilet dla chełmskiego kinomana

Okazja do tak prestiżowego wyróżnienia pana Wojciecha było niedawne XXXXVI Forum Wokół Kina we Wrocławiu. Honorowy tytuł przyznało mu tam szerokie środowisko kiniarzy, producentów i dystrybutorów filmowych.

Sam Zakrzewski na co dzień to dziennikarz i animator kultury związany przede wszystkim z Młodzieżowym Domem Kultury w Chełmie. O jego wypracowanej pozycji w polskim świecie filmowym niech świadczy chociażby to, że został powołany do elitarnego grona jurorów 42. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Ze swoim wszechstronnym dorobkiem Zakrzewski był już trzykrotnie nominowany do chełmskiej Nagrody im. Kazimierza Andrzeja Jaworskiego w kategorii animator kultury i do Nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej – za znaczące osiągnięcia w upowszechnianiu i promocji polskiego kina.

Skąd w przypadku pana Wojciecha wzięła się fascynacja filmem?

– Kiedy raz poszło się do kina, to naturalną koleją rzeczy chciałoby się więcej – mówi Zakrzewski. – Dlatego gdyby ktoś zapytał mnie o moim zdaniem najwybitniejszy film, jaki do tej pory powstał, to nie odpowiedziałbym mu na to pytanie. Każdy rok, czy festiwal przynosi nowe obrazy, które zapadają w pamięć. Ciekawe, co przyniesie przyszły rok?

Pan Wojciech śledząc to, co się dzieje w świecie filmowym, zanurzył się też w historii chełmskiego kina. Szybko przekonał się, że to przebogaty materiał.

– Na przykład w 1921 r. w Chełmie były cztery kina, „Syrena”, „Polonia”, „Werso” i „Oaza” – mówi Zakrzewski. – Ale już w 1930 r. tylko dwa, jak obecnie. Za to były to już obiekty – jak na tamte czasy – o wysokim standardzie. Zafascynowała mnie też historia kina „Bałtyk”, które przez 25 lat już po wojnie funkcjonowało w Chełmskim Gmachu. W mieście żyją jeszcze ludzie, którzy z sentymentem wspominają oglądane tam filmy.

W efekcie zauroczenia historią kina w mieście, w tym roku spod ręki pana Wojciecha wyszedł przewodnik „Chełmskie kina”. Teraz autor chce go rozszerzyć o historie ludzi, którzy do tych niezapomnianych kin chodzili, bądź w nich pracowali. Z miesiąca na miesiąc przybywa mu materiału, którego niewykorzystanie byłoby grzechem zaniedbania.

Zakrzewski to także współautor i wydawca albumu „Portrety Miasta”, współtwórca Festiwalu Niezła Sztuka, a także prelegent i wiceprezes Dyskusyjnego Klubu Filmowego Rewers w Chełmie. Jest także założycielem grupy filmowej „Się kręci”, która zajęła I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Nakręcona Historia” Narodowego Instytutu Dziedzictwa za film „Podziemia Ducha Bielucha”.

Ponadto prezesuje Stowarzyszeniu Integracji Transgranicznej Łączy Nas Bug, które organizuje w Chełmie Przegląd Kina Ukraińskiego, a we współpracy z Konsulatem Generalnym RP w Łucku realizuje projekt „Kino bez granic”. W latach 2011–2015 był redaktorem naczelnym kwartalnika „Kultura Chełmska”.